一丹獎2023｜騰訊創辦人倡教育創新普惠　美國兩學者各獲3000萬元

「騰訊控股」主要創始人陳一丹捐贈25億元港幣成立的全球教育獎項「一丹獎」，一連兩日（12月3、4日）在香港舉行頒獎典禮和教育峰會。特首李家超表示，教育對於實現一個更公平和包容的世界至關重要。陳一丹認為「所有學生都有成功的潛力，且必須享有成功的機會」，期望具有遠見卓識的教育家們能夠以智思妙想應對全球教育挑戰。聯合國駐華協調員辦公室主任孔嵐諾（Joe Colombano）重申，教育應與經濟發展齊頭並進，因為既能幫助年輕人和學習者發揮自身潛能，又是實現可持續發展目標的重要動力。獲得3000萬元現金獎金和研究經費的美國教育學者季清華（Michelene Chi）和夏·雷謝夫（Shai Reshef），來港分享教育理念。



陳一丹強調：「面對教育全球挑戰，思想可以點亮創新的火花。」（主辦方提供）

得獎專家獲3000萬元獎金

有「中國首善」之稱的陳一丹，自2016年創立「一丹獎」，用以表彰為教育研究和發展作出傑出貢獻的個人或組織，是全球最大規模的教育獎項之一。獎項根據四項標準進行評估：具遠見、富創新精神、具改革能力、具可持續性。得獎人會獲頒一枚純金獎牌，以及3000萬港元獎勵，包括1500萬元獎金和1500萬元研究經費。上周日（12月3日）舉行的「一丹獎」頒獎典禮上，陳一丹指出，世界面臨包括氣候變化、和平與安全、就業和技術等挑戰，社會更加需要仰賴教育的力量，再學以致用解決現實問題。主禮的李家超肯定「一丹獎」的貢獻，又承諾港府將會大力促進教與學，讓教育能夠有效普及。

「一丹教育研究獎」得獎者，是來自美國亞利桑那州立大學的季清華（Michelene Chi）。她致力於提升教學質量，提出可貫穿適用於學前教育到高等教育的「ICAP」認知互動理論。ICAP分別對應Interactive（互動型）、 Constructive（建設型）、Active（主動型）和 Passive（被動型）四種學習模式，拓展傳統學習只分主動和被動兩種對立模式的固有認知，並且主張以學生為本，為教師提供幫助學生發展創意和批判性思考的工具。該研究解釋了學生在課堂上吸收複雜理念與知識時效率不高的原因，以及「互動型主動學習」對於學生學習效率的重要性（比課堂聽課高七倍）。

季清華提出的ICAP認知互動理論，幫助教師深入了解學生學習方式，從而可以針對性制定教學計劃與活動，提高學習成效。（主辦方提供）

冀「教育變革」惠及每位學生

「一丹教育發展獎」獲獎者則是創辦「民眾大學」（University of the People）的夏·雷謝夫（Shai Reshef）。他開拓高等教育模式，推動教育公平與普惠。在2009年創辦第一所免學費、非盈利、受美國認證的線上教育平台——民眾大學，實行小班教學模式，並為每位學生配有解決問題的顧問，又與全球1.5萬家公司簽訂協議，讓學生獲得線上實習機會。大學至今已招收來自200多個國家的13.7萬名學生，其中四分之三來自經濟欠發達、教育短缺的國家，另有1.65萬名學生來自難民和流離失所群體，他們在難民營的平均時間長達22年——對他們而言「唯一的出路就是教育」，否則無法逃出生天。雷謝夫認為，這就是民眾大學的意義，因為「教育屬於所有人，我們應該把它給所有人。」

「一丹獎」峰會翌日（12月4日）舉行，匯聚世界各地的教育工作者共同探討教育改革。「以學生為中心的教學：如何將理論付諸實踐」的討論中，季清華與香港學者探討ICAP理論以及不同學習活動如何培養學生的自主性。雷謝夫與紐約大學高等教育學者亞瑟·萊文（Arthur Levine），則以「改變高等教育：建立教育普惠的新模式」為題，探討如何打破學位不足和成本高昂的壁壘。另外兩場題為「推動教育變革：知行合一的教育創變者」和「關注邊緣化及弱勢群體：教育中的『激進包容』」，分別探討基礎教育與政府及民間合作的必要性，以及包容性教育政策對邊緣化和弱勢群體的重要性。

夏·雷謝夫的民眾大學向世界上所有合資格但沒機會上學的人敞開大門。（主辦方提供）

所有學生必須享有成功機會

陳一丹在峰會致歡迎詞時強調，所有學生都有成功的潛力，也必須享有成功的機會，而優質教育應普惠每一個人。聯合國駐華協調員辦公室主任孔嵐諾（Joe Colombano）則強調教育創新的重要性，他認為全球教育需要投入更多資源，應與經濟發展並進，因為優質教育不僅是聯合國永續發展的目標之一，更是實現所有永續發展目標的重要動力。

「一丹獎」基金會秘書長馬逸靈表示，「希望通過持續努力，把有理想、有幹勁的教育家從全世界聚集起來，通過合作努力為孩子創造一個更好的世界」。他又提到，「一丹獎」將會不斷提高評審委員會的代表性、專業性，期待未來有更多人關注教育創新。