復星財富國際控股有限公司（「復星財富」或「公司」）12月8日參加重要戰略合作夥伴恒雲科技於香港召開的2023科技客戶峰會。復星全球合夥人、復星財富首席執行官程康及復星財富首席運營官、復星國際證券總裁蔡華應邀出席，並與恒雲科技高管一同啟動了“恒雲通”系統。蔡華先生在峰會上發表了《Finloop - 激活金融機構潛能，定義財富管理未來》的重要演講，這亦是星路金融科技服務有限公司（「星路科技」或“Finloop”）作為復星財富旗下的一站式 To B數智化財富管理平台的正式亮相。



Finloop利用先進科技和全品類金融貨架，整合多個金融領域的專業知識和資源，一站式為金融機構客戶量身定制解決方案，激發其潛能，幫助其在財富管理業務上取得更佳的業績。

復星財富首席運營官、復星國際證券總裁蔡華先生在峰會上發表了重要演講。

一直以來，香港財富管理業務都是以銀行為主，例如基金銷售渠道中，銀行大約占比64%，而券商則以股票交易為主，財富管理業務覆蓋相對較小。但隨著高淨值人群的增加和對專業財富管理服務的需求，金融機構的財富管理業務規模近年呈現高速增長趨勢。針對財富管理機構產品多樣性、難以高效規模化開展業務的普遍訴求，Finloop提供了包含現金管理、公募基金、私募基金、結構化票據、債券、保險產品等全品類貨架，一站式解決財富管理機構對多元產品的配置需求，助力其業務快速騰飛。

券商傳統股票交易系統常見不兼容財富管理業務的情況，或會限制其業務發展，一直被視為「魚與熊掌不可兼得」的痛點。Finloop與恒雲科技合作開發的「恒雲通」系統，將一站式解決券商股票業務和財富管理業務兼容的難題，全面打通客戶持倉和購買力，助力眾多券商開展財富管理業務。

除了「恒雲通」外，Finloop還可根據金融機構的需求與基礎設施現狀，提供Web Portal、API及SFTP對接等針對性的系統解決方案，確保金融機構獲得最適合自身業務的科技支持與服務。

此外，Finloop在復星集團的全球網絡支持下，為客戶提供多元化的全球資產配置服務，幫助客戶實現風險分散和收益最大化。復星集團在全球擁有多元化的業務組合和廣泛的資產佈局，涵蓋股票、債券、房地產、私募股權投資，這種生態全面賦能有助於Finloop在科技金融領域取得競爭優勢，並拓展業務範圍。

未來，Finloop會進一步彰顯復星財富在數智化財富管理領域的領先地位和承諾。我們將繼續努力，為金融機構客戶提供創新的解決方案，推動整個財富管理行業的發展和進步。

(資料及相片由客戶提供)