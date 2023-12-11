區議會選舉冧機｜前選管會主席曾倡增首長級D4　具統籌跨部門職能

2023區議會選舉昨晚（10日）「甩轆」，電子選民登記冊系統出現故障，選管會主席陸啟康今日（11日）哽咽致歉。



電子選民登記冊出問題早有前科，2021年年立法會換屆選舉曾出現「技術問題」，時任選管會主席馮驊在去年提交的報告已指出，由於選舉工作日益繁重，建議在現行總選舉事務主任（首長級D2）上，增設更高職能的首長級D4職位，掌管選舉事務，並增設一個較高職級監督資訊科技管理組。



換言之，增設一個更高職級的首長級D4職位，相等於部門「處長」、「總監」，更具統籌性、具有跨部門協調職能，一旦部門出事都可以尋求「協調」及調動更多資源。不過，政府今年6月向立法會財委會提交文件顯示，只申請撥款設兩個編外職位（首長級D1）。



▼12月10日區議會選舉 電子選民登記冊故障阻礙投票▼



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招標文件上承辦商稱：沒有參與2023年區議會工作

據招標文件顯示，電子選民登記冊系統承辦商為Varmeego Solutions Limited，負責提供設計、供應、實施和維護。

《香港01》今日曾到辦公室查詢，公司內有職員如常上班，有職員報稱對此不知情，不作回應。Varmeego Solutions Limited其後以電郵回覆指，「公司沒有參與2023年區議會一般選舉的任何工作」。《香港01》正向相關部門查詢。

Varmeego Solutions Limited稱：「公司沒有參與2023年區議會一般選舉的任何工作」。（鄧宇詩攝）

馮驊檢討2021立法會選舉：增設D4可監督選舉

過往選舉投票不時出現「技術問題」，2021年立法會選舉首次應用電子選民登記冊系統，有40個投票站則因有線網絡覆蓋不理想而沒有採用；選舉日有七個票站的電子選民登記冊系統運作不穩，需暫停投票約3至22分鐘不等，選管會需要「補鐘」，也有部份投票站因訊號不穩，導致選民輪候時間較長。

馮驊當年提出改善建議，由於選舉工作日益繁重，屬首長級薪級D2的總選舉事務主任、及屬首長級薪級D1的首席選舉事務主任，兩者的職能與其職級均不相稱，建議政府檢討選舉事務處部門首長的職位要求，考慮應否開設一個職級較高的職位，如首長級薪級D4職位，掌管選舉事務處，「負責協助選管會檢視複雜而影響深遠的選舉事宜，例如繼續完善規管選民登記及選舉安排的現有附屬法例，以及以客觀嚴謹的方式監督選舉的進行」。

前選管會主席馮驊。（資料圖片）

政府今年6月申請開兩個D1編外職位

根據首長級公務員職能，總選舉事務主任僅屬首長級D2，相對於部門助理署／處長；而首長級D4就相對於第 I 組部門副署／處長、決策局副秘書長、首長級乙一級政務官，例如政府飛行服務隊總監、房屋署副署長、衞生防護中心總監等。換言之，首長級D4的職能更高，具統籌性、具有跨部門協調職能，一旦部門出事都可以尋求「協調」及調動更多資源。

不過，馮驊的建議似乎未有採納，據立法會財務委員會人事編制小組委員會今年6月28日的文件，政府建議在選舉事務處開設兩個編外職位，分別為首席行政主任及總系統經理職位，兩個都只是首長級D1職位，相關建議在7月時獲財委會批准。