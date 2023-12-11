內地太二酸菜魚「南攻」香港開4分店　​投資推廣署：對港極具信心

每日有十多二十萬港人北上深圳吃喝玩樂，太二酸菜魚是其中一間受到追捧的食肆。投資推廣署今日（11日）宣布，太二斥資於本月內在香港一連開設四間酸菜魚專門店，署方指此舉顯示集團對香港餐飲業前景極具信心。



太二其中一款招牌菜酸菜魚。

該四間太二專門店當中，其中尖沙咀和沙田店已於上星期六（9日）開幕，九龍塘和新蒲崗兩店將於本月稍後時間開幕。投資推廣署引述香港太二餐飲有限公司國際事業部高級總監陳曦說，在用料及烹調方面，香港店將嚴格跟從集團在品質定下的高水平，致力為顧客締造難忘的酸菜魚體驗。

陳曦續說，太二多年來用心經營，贏得一群忠實粉絲，群組人數漸漸增長，其中不乏香港食客，「在這裡開店可以讓我們太二品牌落戶香港，並發揚光大。」他指香港是知名的飲食天堂，可以藉香港將品牌推廣至區內其他市場，建立並鞏固國際覆蓋面。「我們有信心憑藉公司對食物及服務質素的追求，太二將能躋身國際舞台，達至我們成為世界首屈一指餐飲品牌的目標。」

尖沙咀太二酸菜魚專門店上星期六（9日）正式開幕。（政府新聞處圖片）

投資推廣署助理署長蔣學禮表示，太二的投資充分反映香港飲食業蓬勃景氣甚有叫座力，「香港是美食之都，這裡匯聚世界各地的顧客。本地餐飲品牌和內地及西方同業雲集香港這國際中心得以交流，因而締造了我們獨特及蓬勃的飲食業生態，享譽世界。」

太二是香港上市公司九毛九集團旗下品牌，九毛九以不同品牌在內地以至馬來西亞、新加坡及加拿大經營超過670間餐廳。