港鐵推動全綫車站餐飲店減塑，設重用餐盒自助借用機方便市民

近年，「走塑」成為大眾市民，以至社會企業的大趨勢，建構綠色城市，有賴各界通力合作。政府於今年10月通過《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》，立法管制即棄膠餐具和其他塑膠產品，為推動可持續未來邁出一大步。為倡導綠色生活，港鐵公司推出港鐵車站商店環保減塑運動，邀請全綫車站餐飲店加入減塑行列，獲得近99%，超過280間外賣餐飲商戶支持，簽署環保約章，承諾不主動派發即棄餐具及避免使用發泡膠加入減塑行列，實踐源頭減廢。此外，港鐵亦於租約條款中加入綠色條文，鼓勵租戶支持環保，實踐源頭減廢。



港鐵公司常務總監 – 香港客運服務楊美珍女士(左二)、環境保護署副署長(減廢)陸嘉健先生 (左三)、WWF-Hong Kong保育總監陳輩樂博士(左一) 、foodpanda香港行政總裁賴偉昕先生(左四)主持MTR Shops 環保減塑運動暨【減塑起行 從「揀」開始】香港站可重用餐盒計劃啟動禮。

楊美珍女士(上排左五)、陸嘉健副署長(上排左六)、陳輩樂博士(上排左四) 及賴偉昕先生(上排左七)與一眾嘉賓合影。

香港站設可重用餐盒自助借用機助市民輕鬆減塑

除了推動源頭減廢，港鐵最近更聯同foodpanda香港(foodpanda)及世界自然基金會香港分會 (WWF) 啟動【減塑起行 從「揀」開始】合作，於香港站推出可重用餐盒計劃，鼓勵市民建立「走塑」習慣，助餐飲商戶實踐低碳經濟。

四位主禮嘉賓參觀香港站L1層 11A店舖，以及計劃下全港首部供公眾使用的可重用餐盒自助借用機。

該計劃為foodpanda及WWF於2022年10月推出全港首個「可重用餐具回收先導計劃」的延續。是次「升級版」計劃於12月12日正式展開，由港鐵資助於香港站設置香港首部供公眾使用的可重用餐盒自助借用機，並額外提供2,000個可重用餐盒。此外，港鐵亦邀得香港站的10家外賣食店，接受顧客使用計劃下的借用餐盒。

【減塑起行 從「揀」開始】可重用餐盒租還教學︰

借用︰

1. 於港鐵香港站11A商舖的自助餐盒借用機借用可重用餐盒，共有4款不同容量的餐盒可供選擇，每套租借按金為港幣$10，可透過八達通、Alipay、WeChat Pay 或PayMe繳付；

2. 於借用機下方領取可重用餐盒

透過 foodpanda 手機應用程式︰

於 foodpanda 手機應用程式內選擇逾 50 間指定合作餐廳及有提供可重用餐盒的菜式，外賣速遞及自取均可。

歸還︰

1. 洗淨餐盒後，歸還至香港站或其他 9 個回收點並取回按金。可選擇保留食物容器重用。

2. 輕觸顯示屏及按指示拍八達通開始

3. 掃瞄餐盒上的QR Code 及將餐盒放入回收位置，亦可按指示繼續放入餐盒，每位用戶每日最多回收20個餐盒

4. 確認已放入回收機的餐盒數目, 拍八達通以取回按金

善用港鐵網絡優惠推廣綠色生活

港鐵作為低碳公共運輸服務，致力將各項環保及低碳措施帶入不同業務。港鐵公司常務總監 – 香港客運服務楊美珍女士表示：「港鐵除了身體力行支持環保外，更希望利用我們網絡連繫社區，接觸點廣闊的優勢，推動社區實踐綠色生活，港鐵車站商店的環保減塑運動，以及香港站的可重用餐盒計劃均得到一眾合作夥伴支持，集合大家力量一起改變即棄文化。港鐵會繼續在不同業務範疇及日常營運中，以更多創新的意念推動環保，積極與各界共同建設可持續的未來。」

港鐵全綫超過280間外賣餐飲商戶已簽署環保約章，承諾不主動派發即棄餐具及避免使用發泡膠，簽署商戶均貼上綠色標誌。

香港站參與可重用餐盒計劃商戶：

Tong Kee Bao Dim 唐記包點

Hung Fook Tong 鴻福堂

Starbucks Coffee

Kam Kee 金記冰室

Foodbox

morimori

Dr. BBQ 博士燒味

Hana-musubi 華御結

Original Taste Workshop 原味家作

AFK

其他9個可重用餐盒計劃回收點

中環街市2/F

渣打銀行大廈1/F

環球大廈G/F

太古廣場3期B1/F

海富中心1/F

利東街B1/F

恒隆商場1/F

交易廣塲第一座3/F

時代廣場B5/F

(資料及相片由客戶提供)