連串執法引關注　調查指逾7成市民感競爭條例關自己事

圍標、合謀定價、瓜分市場等反競爭行爲，損害消費者及商界公平競爭，你有幾了解？競爭事務委員會（競委會）早前委託獨立研究公司，向1千名市民及6百間企業進行「競爭法認知及意見調查」，結果顯示68%市民及81%企業都有聽過競委會所處理的案件，另外分別有72%市民及75%企業認為競爭法與自己息息相關。翻查資料，競爭條例自2015年12月14日全面生效8年，競委會至今入稟15宗案件，涉及不同行業，部分更非常貼近日常生活。



就260宗個案展開評估及調查 近月連番執法引大眾關注

在具有競爭的市場，每個人均能享有更佳的價格、更優質的產品，與更多樣的選擇。為了確保公平競爭，《競爭條例》就訂明某些損害競爭的營商手法屬違法行為。其中今年地產代理商涉合謀定佣被起訴、兩外賣平台承諾修改獨家條款，及香港仔魚類批發市場有批發商涉合謀定價遭查，就引來大眾關注，並逐漸了解到競爭法原來與自己生活息息相關。

競委會至今入稟15宗案件，包括上月入稟起訴地產代理商涉合謀定佣。

競爭法生效至今，競委會已就15宗案件入稟，當中涉及48間業務實體及24名人士。其中，在競爭事務審裁處已審理的6宗案件，競委會均獲得勝訴，審裁處亦已頒下罰則，命令答辯人支付罰款及訟費，以及向部分人士發出了取消董事資格令。

競委會亦在五宗案件中，採用了非訴訟方式處理，包括發出違章通知書及接受有關公司所作出的承諾，迅速解決及糾正了案情較輕的競爭事宜。而截至今年10月，競委會已就260宗個案展開評估及調查。

參考外國做法 配合香港情況靈活運用

為維護香港公平競爭的環境，競委會一直與時並進，在成立初期，參考了外國的一些競爭法政策，並根據香港的實際情況作出修改，靈活運用。例如在某些司法管轄區，合謀的主謀亦可申請寬待，而在香港，主謀或曾脅迫其他各方從事合謀行為者，均不會獲得寬待。

競委會近年加強與警隊採取聯合行動，包括調查香港仔魚市場的違法情況。

及至近年累積了更多執法經驗後，競委會則相應地推出新的執法策略，例如看準了與警方合作的協同效應，於是加強與警隊採取聯合行動，其中調查香港仔魚市場的違法情況便可見一斑。據了解，其他地區的競爭法機構對有關做法亦深感興趣，並研究能否在當地促成類似合作。

競委會：未來加強推動企業制定合規計劃

對於是次「競爭法認知及意見調查」的結果，競委會行政總裁畢仲明就表示：「調查的部分結果令人鼓舞，反映大部分市民及企業認同《競爭條例》帶來的正面作用，以及逐漸感受到條例以及競委會的工作，如何對營商環境及市民生活帶來正面轉變。」

然而，調查結果亦顯示，只有29%企業認為自己對香港的競爭法有充分了解。在合規情況方面，僅33%企業有制定競爭法的合規計劃或資料，若只計算中小企，有關比率更只有24%；另外只有36%企業在過去一年內，曾討論有關遵守競爭法法規的問題。

畢仲明表示，競委會未來會加強推動企業，特別是中小企的競爭合規工作，以期從源頭防範及堵截反競爭行為。

畢仲明補充：「企業對競爭法的了解及對競爭合規工作的重視程度，仍有進步空間，其中，中小企的資源一般較少，部分或因此未有制定合規計劃，競委會未來會加強推動企業，特別是中小企的競爭合規工作，以期從源頭防範及堵截反競爭行為。」

（資料及相片由競爭事務委員會提供）