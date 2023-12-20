HKIIT與Check Point簽署合作備忘錄　合辦網絡安全比賽 培育專才

職業訓練局(VTC)機構成員香港資訊科技學院（HKIIT）與跨國網絡安全公司Check Point簽署合作備忘錄，雙方將攜手培養本地網絡安全專才，充實人才庫的供應。雙方於簽署儀式當日同時舉辦「聯校網絡安全比賽2023」決賽，比賽旨在提高及提倡網絡安全教育。經過一輪緊張賽事，最終由拔萃男書院勝出成為冠軍，第二、三名分別為滙基書院（東九龍）（一隊）和迦密主恩中學 (二隊)，而滙基書院（東九龍）的黃曉悅同學更同時成為今屆賽事的MVP！

攝影：黃寶瑩



HKIIT與Check Point簽署合作備忘錄

隨著科技的進步和互聯網、人工智能、大數據的普及，我們的生活離不開網絡，而網絡安全亦成為港人日漸關注的議題之一。在2023年的施政報告亦提到，政府將會着力提升關鍵基礎設施（包括能源、通訊、交通運輸、金融機構等）網絡安全的保護，並於2024年內向立法會提交立法草案。

為了培育具備專業技能的IT專才，VTC於11月初成立了香港資訊科技學院（HKIIT），學院為中學離校生、在職人士、行業從業員等提供資訊科技及相關科技課程，矢志成為區內卓越的資訊科技（IT）教育機構。這次HKIIT與以色列跨國網絡安全公司Check Point簽署合作備忘錄，將以共同培育網絡安全專才為目標，為學生提供豐富的實習機會，及幫助他們掌握行業所需的知識及新興技能。Check Point作為行業內的知名企業，擁有30年歷史，專門提供網絡安全服務，其研究團隊會主動找出黑客最新攻擊模式，並自行研發相應產品。

HKIIT與以色列跨國網絡安全公司Check Point簽署合作備忘錄，將以共同培育網絡安全專才為目標，為學生提供豐富的實習機會，及幫助他們掌握行業所需的知識及新興技能。

HKIIT與Check Point的合作對於培育網絡安全專才具有重要意義。HKIIT院長許仁強博士表示：「網絡安全已經成為當今社會不可或缺的一部分，我們需要具備相關知識和技能來保護我們的數據和系統。」Check Point香港及澳門區總經理周秀雲女士也表示：「Check Point將推出針對學生的網絡安全課外活動，以加強年輕一代對於網絡詐騙的警覺性和保護知識。」

「聯校網絡安全比賽2023」冠軍出爐

HKIIT及Check Point對於簽署合作備忘錄感到十分欣喜，雙方也希望共同培育網絡安全領域的人才，並計劃推出一系列新發展：包括雙方正積極討論共同設計網絡安全相關及新興科技的全新課程，而Check Point亦計劃為HKIIT學生提供全面的資訊科技專業培訓及就業機會；雙方同時亦會合辦各種網絡安全教育活動，以提升大眾意識及建立更深厚的網絡安全專業基礎，例如剛剛舉辦的「聯校網絡安全比賽2023」。

是次賽事由HKIIT、Check Point及 AiTLE 合辦，吸引超過200名學生參加。參賽同學於比賽前可以參加大會提供的網絡安全意識培訓，學習到防止黑客攻擊和詐騙的知識。而於11月中完成線上初賽後，共有31隊晉身決賽，決賽內容為使用Check Point平台並以遊戲方式尋找關鍵線索，找出受影響的系統，從而理解黑客的攻勢模式及手法。比賽內容十分富挑戰性，能夠考驗參賽者們的分析能力、解決問題的能力和團隊合作精神。

HKIIT、Check Point及 AiTLE 合辦「聯校網絡安全比賽2023」，共有31支團隊晉身決賽，戰況激烈。

經過一輪激戰，最終由拔萃男書院成為冠軍，成員之一的譚浩弘喜言：「我們賽前做了不少準備，十分開心最終能夠奪冠。將來中學畢業後，我們都有興趣在網絡安全方面繼續發展！」至於亞軍和季軍分別為滙基書院（東九龍）（一隊）和迦密主恩中學 (二隊)，而滙基書院（東九龍）（一隊）的黃曉悅同學更同時成為今屆賽事的MVP！她驚喜道：「沒有想過自己能夠脫穎而出，這給予我很大的支持，堅定我在網絡安全方面發展的決心。」

拔萃男書院團隊勇奪「聯校網絡安全比賽2023」冠軍，隊員之一譚浩弘（左二）表示未來有興趣繼續於網絡安全方面發展。

滙基書院（東九龍）（一隊）榮獲亞軍，而黃曉悅同學（右二）更同時成為今屆賽事的MVP。

迦密主恩中學 (二隊)獲得季軍。

HKIIT應市場需求推出持續進修課程 提高網絡安全意識

HKIIT除提供職前培訓，亦深明終身學習及行業專業發展的重要，因此學院新設名為「SkillsUP」的在職培訓服務，提供技能再培訓及技能提升等培訓課程，為行業從業員、企業專才及在職人士裝備數碼技能，當中包括網絡安全技能提升和再培訓課程，以提高大家的網絡安全意識。如有興趣學習相關的技術知識，可考慮報讀HKIIT相關課程，詳情如下：

如有興趣了解更多香港資訊科技學院資訊，請即瀏覽：https://www.hkiit.edu.hk/zh-hk/

（資料及相片由客戶提供）