積金局研討會聚焦科技創新 「積金易」平台勢帶來革命性改變

積金局多年來一直積極推行不同舉措，以加強對打工仔女的退休保障，其中將於2025年全面運作的「積金易」平台是強積金制度推行23年來最重大的改革，它將會重塑強積金計劃的行政運作，不但大幅提升強積金管理效率，減省的行政成本更會直接令打工仔女受惠。



積金局今年12月12日舉辦年度研討會，以「積金科技 開創未來」為題，探討如何在強積金領域應用科技，以促進數碼化進程和提升用戶體驗，以及應對在數碼化過程中會遇到的機遇與挑戰。當中「積金易」平台更是與會者討論的焦點。

強積金計劃明年陸續上馬「積金易」平台

積金局主席劉麥嘉軒致開幕辭時指，積金局及積金易平台公司正制定一系列措施及計劃，推動所有強積金持份者使用「積金易」平台。

積金局主席劉麥嘉軒表示，「『積金易』平台是香港智慧城市藍圖的其中一個重要舉措，是一個革命性的資訊科技項目，目的是令470萬名計劃成員及36萬名僱主更方便管理強積金，以及推動強積金收費下降。」劉麥嘉軒強調，積金局在確保公眾能夠享受「積金易」平台好處的同時，在設計時亦以保障用戶個人私隱以及網絡安全為開發核心，確保資訊保安百分百穩妥，保障全港「積金易」平台用戶利益。

她指「積金易」平台現正進行多重測試，目標於2024年第二季起展開強積金帳戶資料轉移上平台，並於2025年內完成轉移所有強積金帳戶到平台。積金局及平台公司正在制定一系列措施及計劃推動大家使用平台。

「積金易」革新強積金營運效率

署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，「作為中央的綜合電子平台，『積金易』平台把強積金計劃的行政程序變得統一、精簡和自動化，從而提升及革新強積金制度的營運效率，為數以百萬計的計劃成員降低行政成本，改善用戶體驗。平台可為未來強積金制度的改革和演變鋪路，相信平台能便捷地提供資訊，進一步加強僱主、僱員和強積金中介人的連繫，促進強積金受託人之間的良性競爭、提高效率使各方受惠。」

署理財經事務及庫務局局長陳浩濂在研討會致辭時指，「積金易」平台提升及革新強積金制度的營運效率，為未來強積金制度的改革和演變鋪路。

「積金易」平台將推動強積金業界發展

積金局營運總監及執行董事許慧儀（右一）與積金易平台公司行政總裁呂志堅（左一）、萬通信託行政總裁謝志雄（左四）、中國人壽信託執行董事兼總經理譚子健（左三），及交通銀行信託執行董事劉詩研（左二）參與小組討論，分享推出「積金易」平台的準備工作及平台所帶來的商機。

在研討會上，積金局營運總監及執行董事許慧儀主持討論環節，積金易平台公司行政總裁呂志堅及其中三間將會率先轉移其強積金計劃至平台的「先行者」受託人，包括萬通信託、中國人壽信託、交通銀行信託，討論及分享了業界如何迎接並善用「積金易」平台，以拓展商機，增加行業競爭。

呂志堅表示，打工仔女、僱主、中介人以及受託人，只須透過平台，即可隨時隨地、以無紙化方式，安全地處理各項強積金行政事宜。就數據安全及私隱保障方面，平台在設計階段已加入多層保安措施，並跟從政府資訊安全及國際相關標準和最佳實踐。

萬通信託行政總裁謝志雄表示，作為首家轉移至平台的受託人，他們會搶佔先機，藉此加強營銷策略，並透過社交媒體及舉辦研討會，展現平台的好處，同時加強大眾對公司品牌的認識。謝志雄明言，即使公司營運規模相對較細，但藉著平台加強營運效率、簡化行政程序的好處，將有助他們與其他較大型的市場參與者競爭。

中國人壽信託執行董事兼總經理譚子健指出，為更好預備平台的推出，他們會作出策略部署，包括產品創新、加入強積金投資表現監察、品牌建立以及加強客戶教育。譚子健透露，未來打算推出多隻新基金，以多元化的強積金產品滿足客戶需要。

交通銀行信託執行董事劉詩研亦表示，他們會善用其銀行背景的優勢，以一系列營銷策略加強客戶關係，並會翻新網頁及手機程式，加強客戶支援及數碼服務。

網絡安全、保障私隱須與科技發展並存

是次研討會積金局亦邀請了政府資訊科技總監黃志光、個人資料私隱專員鍾麗玲及生產力局數碼轉型總經理陳仲文，分別以人工智能（AI）驅動香港的智慧城市發展、應對金融科技私隱風險：保護數據安全，以及網絡安全新趨勢為主題進行演講。

在本地AI發展方面，黃志光指，香港一直以成為智慧城市的先驅為目標，為促進這個目標，政府致力培育更多資訊科技人才，並同時籌備數字政策辦公室，協調香港各個層面都可以善用AI科技，加快香港的數碼化步伐。

就個人資料私隱方面，鍾麗玲認為在擁抱科技的同時，保障私隱亦同樣重要。過度收集個人資料、欠缺用戶的真正同意、薄弱的數據安全管理，是發展金融科技的絆腳石，業界必須留意及做好個人資料私隱的管理，令公眾對金融科技有信心。

生產力局數碼轉型總經理陳仲文則分享了最新網絡安全的威脅，指出人工智能是一把「雙刃劍」，在協助分析和偵測等網絡保安工作的同時，亦衍生出各式各樣的新威脅，例如深偽技術(deepfake)、惡意程式以及網絡釣魚攻擊，不論業界及公眾都必須提高警覺性。

積金局行政總監鄭恩賜在總結時說，衷心感謝所有講者和專家無私分享，讓與會者受益良多。隨著「積金易」平台在2025年全面運作，積金局期待與業界繼續攜手推進強積金制度，讓本港打工仔女有退休保障可依。

政府資訊科技總監黃志光。

個人資料私隱專員鍾麗玲。

生產力局數碼轉型總經理陳仲文。

積金局行政總監鄭恩賜總結「積金易」平台將為公眾提供一站式積金管理，提升效率。

（資料及相片由客戶提供）