中大60周年｜晚宴匯聚逾2000嘉賓賀校慶 4大會議發揮香港教育優勢

今年是香港中文大學（中大）創校60周年，日前的60周年晚宴有超過2000位嘉賓到場為中大送上祝賀。在整個2023-24學年，校方舉辦超過120項活動慶祝甲子輝煌歷史，其中更已經舉辦4大重要會議，雲集各地教育領袖，培養國際化人才，發揮香港作為國際教育樞紐的優勢。



中大舉辦逾120項活動賀60周年校慶

中大作為香港頂級學府之一，多年來作育英才，培養不少社會棟樑。今年是中大創校60周年，校方於整個2023-24學年舉辦超過120項活動，慶祝「甲子」之年，當中包括學術會議、講座、展覽、音樂會和學生活動等等，延續校慶的喜樂。

60周年晚宴 逾2000嘉賓到場祝賀

近期最大型的活動無疑是早前舉辦的「香港中文大學60周年校慶晚宴」，當晚有超過2000位嘉賓出席，包括財政司司長陳茂波先生、中大校董會主席查逸超教授、校長段崇智教授和60周年校慶督導委員會主席殷巧兒女士，以及其他中大學生、教職員、校友、內地以至國際的合作夥伴和友好，大家共同慶祝中大在學術發展及文化傳承等各方面的成就。

「香港中文大學60周年校慶晚宴」有超過2000位嘉賓出席。

陳茂波司長更致辭祝賀母校鑽禧之喜：「中大人有一種共同的特質，就是我們關心大學的發展，就像我們關心香港和國家一樣。這些特質定義了我們中大人，並將繼續激勵中大培養的一代又一代專業人士、創新者和領袖！」

4大重要會議 雲集各地教育領袖

此外，中大今年先後舉行4大重要會議，旨在以各類中外文化交流活動雲集各地教育領袖，培養國際化人才，發揮香港作為國際教育樞紐的優勢。4大重要會議概況如下：

1. 大學校長論壇（2023年12月9日）

論壇以「創新、教育及創業精神：不斷革新的教研路向」為題，並邀請了來自6大洲、18個國家和地區的32名大學校長，共120多位學術領袖和主管人員出席。講者包括牛津大學校長Irene Tracey教授、洛杉磯加利福尼亞大學校長Gene D. Block教授、北京大學校長龔旗煌教授、多倫多大學校長Meric Gertler教授、奧克蘭大學校長Dawn Freshwater教授等，共同探討創新、教育及創業精神的變革力量，並重新構思大學在瞬息萬變的學術環境中所擔任的角色。

大學校長論壇以「創新、教育及創業精神：不斷革新的教研路向」為題，並邀請了來自6大洲、18個國家和地區32名大學校長，共120多位學術領袖和主管人員出席。

2. 中美高水平大學校長對話（2023年12月10日）

這個主題為「基於合作與伙伴關係的中美大學共同未來」的論壇，吸引了逾30位來自中國及美國頂尖高等院校的領袖代表參加。中美高等教育領袖齊聚一堂，加強面對面交流，深化合作，以共同應對全球挑戰。當中包括「中美高校如何共同推進可持續發展目標」和「探索中美大學合作模式」兩場小組討論，研究大學在推動綠色研究和技術、促進國際合作應對氣候變化的關鍵作用，並探討了中美大學之間的成功合作模式。

中美高水平大學校長對話的題為「基於合作與伙伴關係的中美大學共同未來」的論壇，吸引了逾30位來自中國及美國頂尖高等院校的領袖代表參加。

3. 中國大學校長聯誼會年會暨一流大學建設系列研討會（2023年12月10日）

是次活動由中大主辦，國家教育部、香港特區政府協力支持。會議期間，聯誼會舉行了「2023年度理事會圓桌會議」，並由會長浙江大學杜江峰校長主持。至於在一流大學建設系列研討會上，各高校的校長圍繞「全面復常之路上一流大學的人才培養及科研創新策略」主題發表演講和研討，分享對教育發展的意見。

會議期間，聯誼會舉行了「2023年度理事會圓桌會議」。在一流大學建設系列研討會上，各高校的校長亦圍繞「全面復常之路上一流大學的人才培養及科研創新策略」主題發表演講和研討。

4. THE亞洲大學高峰會（2023年6月21至23日）

是次為期3日的峰會由中大和泰晤士高等教育協力舉辦，主題為「2050年的亞洲大學」，雲集大約70名來自29個國家和地區的講者，其中奧克蘭大學校長Dawn Freshwater教授就夥伴關係的重要性發表演講，而於哈佛大學從事中國研究的柯偉林（William Kirby）教授則分享他對中美關係以至2050年大趨勢的看法。

為期3日的THE亞洲大學高峰會以「2050年的亞洲大學」為題，雲集大約70名來自世界各地29個國家和地區的講者。

雖然晚宴和4大重要會議已經圓滿結束，但中大60周年校慶活動將會持續至2023-24學年結束，歡迎大家密切留意最新消息，詳情可瀏覽：https://60.cuhk.edu.hk/zh-hant/

（資料及相片由客戶提供）