平安夜｜維港水上煙火　警料26萬人往尖東　傍晚起封路及人流管制

平安夜及聖誕節將至，今年維港將有水上煙火表演。警方今日（20日）公布，平安夜當晚6時起，會在尖沙咀及西九文化中心一帶分兩階段封路，在封路範圍內的車輛將不予警告拖走，有意到維港兩旁睇煙火祝的市民，須留意警方人流管制措施，按指示進入尖東，估計人流與去年26.4萬人相若；至於港島區蘭桂坊一帶亦會有封路及人流管制安排。



警方公布平安夜及聖誕節的特別交通安排。（黃浩謙攝）

今年平安夜及聖誕節維港舉行「冬日維港水上煙火」，西九龍總區交通部執行及管制組署理總督察雲錦鋒表示，去年平安夜尖沙咀約有26.4萬人，觀乎去年除夕也有30萬人，今年國慶煙花匯演也有34萬人，人數一直上升，料今年平安夜及聖誕節，尖沙咀一帶人流與去年聖誕節相約。

封路區停泊車輛不予警告拖走

平安夜當日，尖沙咀及西九文化中心一帶將有兩階段封路，分別在下午6時及6時30分實施，期間行動範圍內的泊車位、停車場、酒店出入口、巴士站會封閉，巴士會有改道安排。行動範圍內的泊車位會在12月24日下午12時至翌凌晨3時暫停使用，警方將不作警告下會拖走停泊車輛。

港島總區交通部執行及管制組署理總督察鄭耀嵐則指，平安夜中區蘭桂芳一帶亦有人流管制，同樣分兩階段進行，12月24日下午2時起會開始封閉蘭桂芳部份道路，其後會按實際情況擴大封路範圍。蘭桂芳一帶巴士會有改道，而泊車位會於12月24日下午1時至翌日上午5時停用，的士站 、小巴站則於12月24日下午2時至翌日上午5時停用。

尖沙咀一帶於12月24日至25日有特別交通安排。

九龍區封路



第一階段（12月24日下午6時起）

．介乎梳士巴利道與紅磡道的紅磡繞道東行線及西行線；

．介乎梳士巴利道與都會道的紅磡繞道南行線及北行線；

．介乎康莊道與紅磡繞道的梳士巴利道南行線；

．介乎科學館道與九龍公園徑的梳士巴利道東行線及西行線，包括梳士巴利道東行線及西行線地底隧道；梳士巴利道東行線掉頭往梳士巴利道西行線的梳士巴利道掉頭支路；

．康運徑；麼地里；麼地道；麼地廣埸；加連威老廣埸；

．介乎漆咸道南與科學館道的加連威老道，專營巴士及專線小巴除外；

．介乎暢運道與梳士巴利道的漆咸道南南行線；

．介乎暢運道與加連威老道的漆咸道南南行線，專營巴士及專線小巴除外；

．介乎加連威老道與梳士巴利道的漆咸道南北行線；

．介乎加連威老道與彌敦道的加拿分道南行線及北行線；

．厚福街；金馬倫里；金馬倫道；堪富利士道；寶勒巷；赫德道；河內道；碧仙桃路；緬甸臺；棉登徑；白蘭軒道；中間道；

．介乎柯士甸道與梳士巴利道的彌敦道北行線；

．介乎加連威老道與梳士巴利道的彌敦道南行線；

．介乎廣東道與梳士巴利道的九龍公園徑南行線；

．介乎九龍公園徑與梳士巴利道的廣東道南行線；

．中港城公共運輸交匯處；亞士厘道；漢口道；樂道；海防道；宜昌街；北京道；博物館道；及文化道

第二階段（12月24日下午6時30分起）

．介乎廣東道與梳士巴利道的九龍公園徑北行線；

．介乎廣東道與九龍公園徑的梳士巴利道東行線及西行線；及天星碼頭巴士總站

港島區一帶於12月24日至25日有特別交通安排。

港島區封路



由12月24日下午2時至12月25日上午5時封閉路段：

．介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街；蘭桂坊；榮華里；和安里；

．介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街；及安蘭街

視乎人潮情況，下列道路或會封閉：

．介乎德己立街與閣麟街的士丹利街；

．介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街；

．介乎皇后大道中與威靈頓街的德己立街；

．介乎德己立街與閣麟街的威靈頓街；

．介乎威靈頓街與士丹利街的閣麟街；擺花街；

．介乎畢打街與砵典乍街的皇后大道中

在交通改道措施完成後，警方將指示人群沿皇后大道中、德己立街、士丹利街、閣麟街及威靈頓街輪候，整條德己立街將會禁止車輛駛入。

為方便市民於子夜彌撒後離開聖若瑟堂，介乎堅尼地道與上亞厘畢道的花園道最右線將因應彌撒後的人流情況隨時封閉，供行人使用。