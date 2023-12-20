9000萬頭獎六合彩1.5注中　中獎投注站曝光　幸運兒均親身買彩票

昨晚進行攪珠巨額彩金六合彩，有1.5注中頭獎，瓜分9,263萬元頭獎彩金，總金額比馬會原先預計的8,300萬元高出近1,000萬元。



兩張彩票的幸運兒均是到投注站買實體彩票，兩間幸運投注站曝光。馬會公布，投注10元一注而得6,175萬元的幸運兒，是在荃灣沙咀道投注站買彩票，而且只是6個號碼運財獎券；而投注5元一注而得3,087萬元的幸運兒，則在石峽尾偉智街投注站買得彩票，為「5膽拖6腳」彩票。



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六合彩連續7期無人中頭獎，多寶累積至6,936萬元，馬會昨晚（19日）舉行攪珠，原先推算頭獎10元一注獨中，可捧走8,300萬元。昨晚總投注額達1.77億元超出預期，令頭獎基金增至逾9,000萬元，馬會公布有1.5注中頭獎，即一張彩票投注10元一注，另一張投注5元一注。

每10元一注派彩61,757,860元（6,175萬元），5元一注則派30,878,930元（3,087萬元），即頭獎基金達9,263萬元，比馬會原先估計多出近1,000萬元。

馬會公布，贏得10元一注頭獎的幸運兒，並非透過電話或手機程式投注，而是親往荃灣沙咀道投注站買一注6個號碼運財獎券，贏得6,175萬元橫財。中0.5注的幸運兒則在石峽尾偉智街投注站買「5膽拖6腳」彩票，即自選5個號碼加另外6個號碼，以5元一注方式投注，亦贏得3,087萬元獎金。

除了頭獎，二獎及三獎均有人中，其中二獎有14.5注中，每10元一注派彩53.5萬元；三獎則有264注中，每10元一注派彩7.8萬元。

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12月19日晚8300萬頭獎六合彩攪珠結果。（馬會直播截圖）

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼

