米埔自然護理區發現綠翅鴨屍體　漁護署檢驗證實對H5N1呈陽性

本港有雀屍驗出H5N1禽流感病毒。漁護署今日（21日）表示，本月11日在米埔自然護理區檢走一隻冬候鳥綠翅鴨屍體，測試證實對H5N1呈陽性反應，護理區已加強消毒及訪客用消毒地墊。漁護署指，雀屍三公里範圍內沒有雞場，署方會密切留意本地活家禽農場及批發市場，及監察野生禽鳥。護理區已加強清潔及消毒觀鳥屋及浮橋等訪客設施。



綠翅鴨。（香港濕地公園圖片）

漁護署表示，綠翅鴨屬冬候鳥，主要在后海灣一帶出沒，署方本月11日在米埔自然護理區，撿走一隻綠翅鴨屍體懷疑對H5禽流感病毒的初步測試呈陽性反應，經進一步測試，證實雀鳥屍體對H5N1禽流感病毒呈陽性反應。

護理區加強消毒 三公里範圍內沒有雞場

米埔自然護理區已加強清潔，及消毒觀鳥屋及浮橋等訪客設施，入口設有消毒藥水地墊，供訪客消毒鞋底。漁護署正密切監察護理區內雀鳥的情況，並張貼告示提醒公眾注意個人衞生。

署方指出，發現雀屍地點的三公里範圍內沒有雞場，會提醒家禽農戶加強預防禽流感及生物安全措施，漁護署亦會提醒雀鳥店主及禽鳥展覽牌照持有人採取適當預防禽流感的措施。市民應避免接觸野生雀鳥和活家禽及其糞便，並應在接觸過禽鳥後徹底洗手

食環署會持續監察活家禽零售店鋪，並提醒店鋪經營人士注意衞生。