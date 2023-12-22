積極培育香港建造業人才　建造業傑青展示行業機遇無限

隨著近年多項大型基建工程陸續展開，建造業積極培育生力軍，為香港發展作出貢獻。建造業議會舉辦「2023建造業傑出青年選舉頒獎禮暨香港建造青年論壇」，爲業界人才提供互動交流平台之餘，同時表揚對社會及建造業具傑出貢獻的年青從業員。6位「2023建造業傑出青年」來自業界不同崗位，面對挑戰時勇往直前，於各自的領域帶來積極的影響力，創建更美好的香港。



多元就業機會 建造業前景光明

今年「香港建造青年論壇」主題為「青年領航—向建造業黃金十年進發」，發展局局長甯漢豪致辭時表示，建造業已蛻變成跨學科、跨行業，結合「創」、「業」、「人」三大要素的專業。「創」是創科創意，「業」是管業思維，「人」是人力發展。年青人是建造業重要的生力軍，要有「創」、「業」、「人」三方面的能力，帶領行業迎向21世紀的發展。論壇亦邀得發展局局長甯漢豪與學者、建造業青年從業員、學生及家長就行業前景、行業多元化及趣味性、工作生活平衡、行業氣氛等範疇討論及交流意見。

發展局局長甯漢豪（右四）與「香港建造青年論壇」與會者於小組討論中多方面探討如何為業界吸引人才

走入校園 培育未來香港建造業新一代

為啟發年青一代對建造業的興趣，建造業議會青年事務委員會致力透過各種計劃，包括與深受時下年青人歡迎的 KOL 合作拍攝宣傳短片、到校舉辦講座、帶領學生深入大灣區交流等，多方面分享香港建造業的最新發展。

建造業議會青年事務委員會主席—孟家榮營造師

建造業議會青年事務委員會主席—孟家榮營造師表示，建造業議會青年事務委員會把握每個接觸年青人的機會，透過活動進一步與在職青年互動，聽取他們的意見，增加其認同感，甚至為年青人答疑解惑，釐清他們對行業的誤解及向他們灌輸工地安全的重要。他認為，將工地安全文化的種子撒播給年青人，讓他們將安全意識於公眾推廣，是業界未來發展的重心。

建造業議會青年事務委員會委員—陳綺珊博士

隨著業界的數碼化，地盤環境顯著改善，近年愈來愈多女性投身建造行業，除了建築師、測量師等專業職位外，油漆或喉管技工等亦十分適合女性加入。建造業議會青年事務委員會委員陳綺珊博士指，女性善於溝通而且細心，往往能剛柔並濟，於項目管理或協調上佔有優勢。「建造業過往一直被認為是男性主導的行業，導致女性參與率相對較低，我們鼓勵女性打破框架，加入建造行業，既可舒緩業界人手不足的問題，亦能發揮所長，並為建造業營造一個包容與平等的環境。」

前線工程人員組別得獎者黃皓暉（左一）及葉卓誠（右一）從發展局局長甯漢豪（右二）手上接過獎座

興趣成工作動力 持續進修裝備未來

兩年一度的「建造業傑出青年選舉」踏入第三屆，年青得獎者林忠澤、呂樂倫、呂頴姿、任嘉榮、黃皓暉與葉卓誠均為建造業作出重大貢獻。其中兩位前線工程人員組別得獎者黃皓暉與葉卓誠不約而同地表示，工作雖然不輕鬆，但帶來的快樂與成就感卻無可取替。黃皓暉中學畢業後投身社會，對未來方向感迷茫，於母親的鼓勵下加入香港建造學院，修讀屋宇建造監工高等文憑，現任職於新輝（建築管理）有限公司，擔任助理管工，尋得自己真正熱愛的職業。

2023建造業傑出青年得獎者—黃皓暉

正正因為他對工作抱有熱誠，心態樂觀積極，笑言工作時間過得快，甚至加班亦不覺辛苦。「興趣於職涯中扮演重要角色，支持我面對工作中的挑戰。」他更利用工餘時間進修學士課程，不斷累積專業知識與工作經驗，朝着成為項目經理的目標進發。「同時兼顧工作與進修，雖然犧牲了娛樂時間，但我相信，只要好好裝備自己，未來會有更多時間，去做自己熱愛的事。」

黃皓暉亦透過各種宣傳活動和公益活動，積極向公眾推廣建造業。他指，坊間普遍認為建造業工作勞苦，由他第一身經歷分享業內點滴更具說服力。「與其說是辛苦，工程最吸引之處是，只要你肯努力及付出，必定有回報。我深信未來的挑戰會不少，但同時機遇亦會更加多。」

入行學做人 多元發展成就無限可能

2023建造業傑出青年得獎者—葉卓誠

於俊和隧道管理有限公司任職屋宇裝備技術員的葉卓誠是建造業的「斜槓族」，同時兼任油漆工匠、工藝課程顧問、導師及手作品牌創辦人，體現建造業年青一代多元發展的可能性。他稱，以往社會重視專才，認為通才「周身刀，無張利」，不過踏入資訊化時代，建造業已轉變為跨專業的行業，而「斜槓族」的工作模式亦容許他發展不同興趣專長，將工程和藝術結合，讓他可以更多發揮空間，在多個領域累積豐富經驗，發展多元技能和專業知識。

他表示，加入建造業不只令他職涯上有所成長，更學懂待人處世之道，其師傅對他的一句勸勉—「做事要知方圓，做人要知分寸」，令他從一個反叛少年，蛻變成今天的傑青，改變了他的人生。所以他熱衷參與不同社會服務，期望以自身經歷，鼓勵與自己背景相近的年青人，投身建造業發揮所長，建構自己的理想。

議會希望年青人把握建造業黃金十年的機會，努力發展自己事業的同時，亦為香港的發展作出貢獻、發光發熱，共同建設香港的未來。

（資料及相片由客戶提供）