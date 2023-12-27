越南漢謀殺7-11東主　指原審官未提被捕為想遣返　求終極上訴被拒

油麻地碧街7-Eleven 便利店店東於2016年遭竊賊用利刀插傷，6日後死亡。涉案加籍越南漢經審訊後，遭裁定謀殺罪名，依例被判終身監禁。他提出終極上訴，終審法院早前拒絕批出上訴許可，並於今日(27日)頒判辭解釋理據。就越南漢指，原審法官未有向陪審團指出他的「特徵」，例如有意被捕令他可被遣返等，強調這些和他受挑釁下犯案有關。但終院認為，原審法官引導陪審團恰當，越南漢的理據並無合理可爭辯之處。



上訴人Bui Van Cuong，被控於2016年3 月14 日謀殺鄭嘉沛（38 歲）。

越南裔被告Bui Van Cuong（黑頭套者）謀殺罪成，卻提終極上訴被拒。（資料圖片）

原想成僧人卻淪為麥難民

上訴人的代表律師指，原審法官未有向陪審團指出上訴人的「特徵」，包括他有意成為僧人但不果，他身無分文，要在麥當勞留宿過夜，他希望能被捕，以令他能被遣返加拿大。律師強調該些「特徵」，和上訴人受挑釁的抗辯有關，原審法官作引導詞時，卻未有指出該些「特徵」，令陪審團未能恰當地考慮上訴人受挑釁下行兇，構成重大不公。

事主並無嘲笑上訴人貧窮

終院法官指出，涉案的挑釁行為並非針對上訴人的「特徵」，如事主沒有嘲笑上訴人貧窮，上訴庭的判辭亦正確地指出，案中的挑釁行為，只是上訴人聲稱遭事主拳打。終院法官認為，原審官向陪審團指出上訴人的「特徵」，反而屬不恰當。同時，原審法官就挑釁作引導時，已引用恰當的標準，著他們考慮一般人在上訴人的情況下，會做出什麼行為。

上訴呈精神科報告被拒

此外，上訴人有意新增一份精神科報告，顯示其精神病削弱其自制能力。上訴人的律師認為，上訴庭拒絕接納份報告屬錯誤，強調其精神問題，影響陪審團考慮上訴人受挑釁的說法。終院法院卻稱，不應將受挑釁和因精神問題而犯案，混為一談，故認為上訴人並無合理可爭辯之處，拒絕其申請。

案件編號：FAMC35/2023