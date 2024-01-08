富通保險聯乘11 SKIES推大中華區首間KidZania

不少研究都指「玩」對於小朋友相當重要，於玩的過程中可以透過互動建立自我、幫助成長，邊玩邊運用多元思考更可以大大提升學習能力！但香港家長工作繁忙，不少「雙職家長」可能會因為繁忙的日程而忽略與子女溝通，工餘時間亦只專注子女的學業成績，缺乏親子玩樂時間。有見及此，富通保險策略性推出四大生活範疇 — GROWealth金融財進、 EDUtainment童學童玩、 PowerUp身心動力、 FAMmunity爸媽Teen地，讓父母享有匠心人生規劃之餘，亦能與摯愛兒女擁抱生活每一刻，享受優質生活新體驗。



其中，「EDUtainment 童學童玩」提倡以結合教育及娛樂的體驗，激發孩子的創造力和獨立思考能力，於零壓力的學習環境中愉快成長。富通保險於早前暑假推出一系列親子工作坊，包括親子瑜珈、西洋軟筆書法、編程工作坊等，獲家長及小朋友一致好評；今年更會進駐大中華區首間KidZania趣志家兒童職業體驗樂園，落戶全港最大零售娛樂地標11 SKIES，並將於今年年中試運，為一眾小朋友帶來好玩的互動體驗！

富通保險綜合體育館 以EDUtainment推廣兒童運動健康

富通保險首席策略總監歐陽明欣表示：「富通保險一直致力為客戶創造超越保險以外的價值，為客戶及其家人提供獨特難忘的優質生活新體驗。作為公司四大生活範疇之一『EDUtainment 童學童玩』旗下其中一個年度重點項目，我們很高興透過11 SKIES與KidZania合力打造樂園內的綜合體育館，讓小朋友邊玩邊學習，同時啟發小朋友的運動潛能。屆時家長可與小朋友體驗並探索各類職業，助孩子規劃出屬於他們的豐盛人生！」

富通保險首席策略總監歐陽明欣指富通保險未來將繼續推動「EDUtainment 童學童玩」實現全人發展的目標，鼓勵年輕一代發揮運動、創作及藝術潛能，培育未來的運動健將、多元智能專家及藝術家，助家長規劃出屬於與孩子的豐盛人生！

於富通保險綜合體育館內，小朋友可以參與為他們度身訂造的一系列運動遊戲。他們可化身成專業的籃球員、足球員、網球員和啦啦隊員等，透過專為小朋友設計的運動遊戲，提升身心靈健康之餘，培養小朋友的運動家精神。另外，富通保險亦會在遊戲中加入團隊溝通訓練的教育元素，讓孩子透過群體溝通和合作，學習信任和尊重，提升溝通及表達技巧。

小朋友在綜合體育館化身專業足球員，親身落場競賽，體驗運動的團隊精神。

富通保險早前推出一系列糅合STEM教育元素、藝術創作及教育相關的「EDUtainment 童學童玩」親子工作坊，廣受家長歡迎。富通保險首席策略總監歐陽明欣補充：「今年，富通保險將更聚焦於推動『EDUtainment 童學童玩』，並會積極與周大福企業、新創建集團和新世界集團，以及其他擁有共同理念的機構合作，為小朋友及家庭提供各種獨特的體驗活動，激發年輕一代發揮其運動、創作及藝術潛能，致力培育一班未來的運動健將、多元智能專家及藝術家，助下一代實現全人發展的目標。」

更多有關「EDUtainment 童學童玩」的活動詳情可留意FTLife富通保險的Facebook專頁公佈！