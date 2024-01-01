日本地震｜港旅行團往震央鄰近富山縣　安全地方停車感10秒震動

日本石川縣能登半島發生黎克特制7.6級強烈地震，有本港旅行團前往鄰近的富山縣亦感受到地面震動。東瀛遊執行董事褟國全表示，有一團約30人前往鄰近富山縣，曾在高速公路上感受到約10秒的震動，不過未有影響行程。另外，有本港旅行社稱，本月將有十多團出發去石川縣的和倉溫泉，會了解是否需要更改行程。



日本石川縣2024年1月1日發生7.6級地震後，輪島市出現路面裂開情況（Kyodo via REUTERS）

地震時旅遊巴司機馬上將車停泊在安全地方

發生地震的石川縣能登半島，屬於日本北陸地區，區內的加賀、金澤都是熱門旅遊地點，鄰近的富山縣亦是四季皆宜的旅遊勝地，尤適合欣賞雪景，著名立山黑部就在該縣。

東瀛遊執行董事褟國全表示，目前共有30團前往日本不同地方，雖不包括石川縣，但其中一團前往鄰近的富山縣。他稱該團於上月30日出發，於今日（1日）下午，旅行團的導遊、司機及旅客均透過電話獲悉地震消息，司機便馬上將車停泊在安全地方，並感覺到有約十秒鐘的震動。

褟國全：無團友受傷 旅行團續往富山縣

褟國全續指，旅行團正離開海邊，朝陸地方向前進，而計劃行經的高速公路因安全起見而暫時封閉，故司機轉行另一道路，花約20至30分鐘，再接駁到另一段高速公路，於下午5時左右回到酒店，繼續按照原定行程進行。他又指，沒有旅客受傷，如無特別情況，未來會繼續安排旅行團前往該縣，至於石川縣則未有安排旅行團。

御庫裏池溫泉位於富山縣，是日本最天然、海拔第一高的的溫泉。（圖片來源：4travel.jp）

縱橫遊本月十多個旅行團將往當地

縱橫遊常務董事袁振寧表示，本月有十多團出發去到震央附近縣份景點，如石川縣內和倉溫泉。他表示，暫時酒店沒有損壞，尚有電力供應，但因為有大型海嘯警報，要疏散旅客到山上，等進一步消息。他稱會再與當地酒店聯絡，以了解是否需要更改行程，如入石川縣會在金澤市調頭，不會到近海岸線的地方。