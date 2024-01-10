取消強積金「對沖」生效前解僱僱員並不划算

政府將於2025年5月1日（即轉制日）實施取消使用僱主的強制性公積金（強積金）強制性供款累算權益「對沖」遣散費及長期服務金（長服金）的安排（「對沖」安排）。在轉制日後，僱主不可使用其強積金強制性供款累算權益，「對沖」僱員的遣散費或長服金。僱主的強積金自願性供款累算權益，以及按僱員服務年數支付的酬金，則可繼續用於「對沖」遣散費或長服金。



僱主在轉制日前解僱僱員並不能節省遣散費或長服金

取消「對沖」安排不具追溯力。在轉制日後，現職僱員的遣散費或長服金會分為轉制前及轉制後兩部分，僱主的強積金供款（不論是轉制日前、當日或之後的供款，亦不論是強制性或自願性供款）累算權益可繼續用以「對沖」僱員的遣散費或長服金轉制前部分。再者，轉制前部分會以轉制日當時的工資及服務年資計算，故無論僱員在轉制日後的工資有否增加或年資繼續增長，遣散費或長服金轉制前部分已經確定且不會改變。另一方面，僱主如保留現職僱員，該僱員的僱主強積金供款累算權益會繼續增長，日後可用以「對沖」其遣散費或長服金轉制前部分，參考例子如下：

轉制日後，遣散費或長服金總額（即遣散費或長服金轉制前部分及轉制後部分的總和）仍以39萬元為限，超出39萬元上限的款額須從轉制後部分扣減，亦即從遣散費或長服金不可「對沖」的部分減去。

如現職僱員遣散費或長服金款額在轉制前已達39萬元，在轉制日後繼續受聘，其遣散費或長服金款額都不會再增加。相反，如僱主在轉制日前解僱僱員然後再聘用新僱員，新聘僱員的遣散費或長服金須重新累計至最高39萬元，且全數不能以僱主的強積金供款累算權益「對沖」，僱主的總支出會比保留現職僱員高，參考例子如下：

備存僱員工資紀錄

僱主必須備存現職僱員在轉制日前12個月的工資紀錄，直至有關僱員離職後6個月為止，以便日後有需要時計算僱員的遣散費／長服金轉制前部分。

為協助僱主適應政策轉變，政府會向僱主提供為期25年的資助，分擔僱主取消「對沖」後的遣散費及長服金支出。想了解多點取消「對沖」安排及「政府資助計劃」詳情和有關計算方法，歡迎瀏覽專題網站https://www.op.labour.gov.hk/tc/main.html，或者使用網站內的計算工具「計得掂」！

(資料及相片由客戶提供)