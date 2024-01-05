河套區隔離設施空置近兩年　將改建港深創科園　明年底陸續落成

落馬洲河套區社區隔離及治療設施2022年四月落成後，一直從未啟用，空置接近兩年。港府今（5日）公布，河套區社區隔離設施的用地將進行港深創新及科技園第一期第一批次的五座大樓的建造工程。第一期第一批次發展共涉及八座大樓，首三座大樓正由港深創新及科技園有限公司興建中，並會按原定時間由2024年年底開始陸續落成。



港府表示，將轉移用地上的隔離設施至其他合適地方重組再用，主要會搬至政府的多個工程項目工地，以便用作工地辦公室及相關設施，例如工地員工休息室、物料儲存室等。發展局將安排施工單位短期內開始搬遷上述設施，預計第一季內完成。



在第五波新冠疫情時，中央協助港府於2022年4月，在落馬洲河套區建立中央援港應急醫院和隔離設施，惟相關措施在交付港府後從未使用，同年12月移交給港府營運管理。就醫院部分，醫管局自2023年4月起運用設施作日間放射診斷服務，惟隔離設施則維持空置。

隔離設施搬至政府多個工地 轉用為辦公室、員工休息室等

港府今（5日）公布，河套區社區隔離設施的用地將進行港深創新及科技園第一期第一批次的五座大樓的建造工程。第一期第一批次發展共涉及八座大樓，首三座大樓正由港深創新及科技園有限公司興建中並會按原定時間由2024年年底開始陸續落成。

至於用地上的隔離設施，則會搬到其他合適地方重組再用，主要會轉移至政府的多個工程項目工地，以便用作工地辦公室及相關設施，例如工地員工休息室、物料儲存室等。發展局將安排施工單位短期內開始轉移上述設施，預計第一季內完成。