國泰接連取消航班　項明生臨上機始知無機　「下次邊個夠膽搭？」

國泰航空自去年12月底至今，由於機師因病缺勤，多個航班取消，國泰今晨（7日）發聲明，明言已「汲取經驗」採取短期措施確保運作穩定。



身處台灣的旅遊達人項明生今日（7日）向《香港01》指出，原訂今晨乘國泰機由桃園飛日本關西，惟抵達機場才獲告知因「班機調度」而被取消，當地地勤只提供300元新台幣（折合約港幣80元）餐飲券，受影響乘客需自行上網填退款表格。



項明生指，最終只能自掏荷包花2000多元買華航機，慨嘆「肉隨砧板上」，他又指國泰並非廉航，難以接受突然「cut航班」，強調「品牌商譽好緊要，咁樣下次邊個夠膽搭你嘅飛機？」



身處台灣的旅遊達人項明生今日（7日）指出，原訂今晨乘國泰機由桃園飛日本關西，惟抵達機場才獲告知因「班機調度」而被取消。（項明生提供相片）

項明生受訪時指，今早抵達機場後才獲告知其航班CX564因「班機調度」而取消，事前國泰並無相關公布，不少旅客與他一樣行程受阻，「即係好差囉。」據他所知，原航班是由香港飛來桃園，再由桃園飛往關西，「佢香港班機都飛過嚟，都取消埋。」

賠80元餐廳禮券 「咩都唔關佢事叫我自己上網填」

他續指，曾向國泰提出退款，惟國泰似乎未有打算向受影響旅客作賠償，當地的國泰地勤僅提出可賠償他300元台幣、即約80元港幣的餐廳禮券，並著他自行上網填退款表格，「總之係咩都唔關佢事，叫我自己上網填。」櫃台也有不少其他客人就此問題在投訴。

身處台灣的旅遊達人項明生今日（7日）指出，原訂今晨乘國泰機由桃園飛日本關西，惟抵達機場才獲告知因「班機調度」而被取消。（項明生提供相片）

國泰提供台灣飛首爾轉機到大阪

地勤當時也指，可安排他經首爾轉機到大阪、或改坐明日同一時間的航班，惟前者加上等候時間，要12小時後才能抵達大阪，「12個鐘都去到美國喇，我8點幾先到大阪，我緊係唔制。」他亦怕明日航班再度「班機調度」取消，加上明日有拍攝工作，不能耽誤，他最後在機場花約9000元新台幣（約2270港元），購買華航往關西的機票，「貴過我平時買好多，都貴3至4成，平時唔使呢個價錢，經旅行社、網上買無咁貴，但無辦法，肉隨砧板上。」

「國泰並非Budget Airline，品牌商譽好緊要」

除了花費額外金錢，項明生也直言事件非常影響其原來計劃，「我機票、酒店、餐廳，所有嘢都訂晒，你突然同我講話飛機取消。」他指曾經歷廉航取消，今次則是首次經遇上國泰不是因為天氣等不可抗力而取消航班，他強調國泰並非「Budget Airline」，認為作為大公司不應該有以「班機調度」突然取消航班的情況出現，「佢品牌商譽好緊要，如果咁樣下次邊個夠膽搭你嘅飛機，人哋（旅客）plan好晒。」

他續提到，有不少人在他的社交平台帖文下留言，提到今次事件或與國泰人手問題有關，他亦相信是與國泰機師不足有關。

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國泰發聲明：保證農曆新年高峰如常運作

國泰航空今日發聲明，再次向聖誕節長假受影響乘客致歉，表示已經汲取經驗。國泰將會增加候命機師數目，而在本月至2月，每日平均有六對，即12航班需要整合，受影響乘客將獲安排轉乘航班或退款。國泰保證，農曆新年出行高峰期間的航班服務將如常運作。