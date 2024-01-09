新加坡臍帶血庫臍帶血受損！？香港可信賴臍帶血庫公開解大眾疑慮

臍帶血的造血幹細胞至今已證實可協助治療113種疾病，好多爸媽為了子女健康著想，於BB出世後都會為他們找臍帶血庫公司儲存臍帶血。不過最近新加坡有臍帶血庫公司就被爆出因臍帶血儲存罐的溫度過高，最終導致2千2百份臍帶血受損，其客戶蒙受極大損失，香港不少準爸媽對儲存臍帶血都存有疑慮！今次找來擁有27年歷史，香港本地臍帶血庫公司Cryolife跨奧臍帶血庫團隊就為公眾解開有關疑慮。



涉事公司香港有附屬分店 消費者應找尋透明度高公司

據新加坡傳媒的報導，涉事的新加坡臍帶血庫在22個臍帶血單位儲槽中，有7個的溫度高過攝氏零下150度的可接受限度，如果暴露在不理想的儲存溫度中，臍帶血單位會開始解凍，血中的幹細胞可能受損，不太可能再適用於幹細胞移植，而今次被影響的客戶更超過2千1百多位，有關公司被當地政府勒令停採新血。香港本地Cryolife跨奧臍帶血庫團隊就今次事件指出：「香港都有該間新加坡臍帶血庫的附屬公司，消費者可反思一下他們可能亦有機會涉及隱瞞的誠信問題？所以準爸媽如想找可信賴嘅臍帶血庫，可找一間高透明度，會定期公布品質保證測試結果以及有溫度監控系統的公司。」

客人可預約參觀CRYOLIFE的實驗室或透過24小時線上實時監控系統瀏覽實驗室，了解及監察臍帶血庫的狀況和環境。

Cryolife設24小時溫度監控系統 品質保證測試網站公開

Cryolife跨奧臍帶血庫團隊指新手爸媽不用為今次事件對儲存臍帶血卻步，因為儲存臍帶血可為子女提供一份長遠的健康保障，只需找一間擁有豐富經驗、專業儲存技術及得到專業認證的臍帶血庫中心處理，就不用對儲存臍帶血產生憂慮。團隊補充今次的事件最大問題在於儲存溫度過高並缺乏有效的監察系統和應變措施，而 Cryolife跨奧臍帶血庫（ embed link：https://cryolife.com.hk/migration/）在實驗室就安裝了最新的「24x7」TempTrackTM 溫度監控系統，團隊指：「該系統可以自動記錄與所有產品相關的設備和環境的溫度。此監控系統將在任何微小的異常情況下，向各個關鍵人員發送通知警報，以作跟進。我們每週也會對系統進行一次檢查，確保其運作正常。此外，我們也訂製了一個實驗室資訊系統，可以自動安排合資格的供應商，每半年對所有儲存缸進行預防性維護檢查。」

Cryolife跨奧臍帶血庫1996年成立，是香港首家臍帶血庫，所有職員都是香港本地團隊，專門照顧港澳兩地需要。

對於儲存臍帶血的技術及品質保證，團隊就指可看臍帶血庫公司有沒有美國血庫協會（AABB）的認證，「Cryolife跨奧臍帶血庫作為香港唯一連續16年獲得AABB認證的私人臍帶血庫中心，在實驗室安全認證、日常管理、危機處理及突發事件應變措施等方面都符合國際標準。另外，我們每年亦必定對儲存的樣本進行兩次品質保證測試，隨機抽驗捐贈樣本的TNC（細胞存活能力之恢復率）及 CFU（細胞聚落形成單位），以確保臍帶血幹細胞即使在長期冷凍保存後仍具有活性和有效性。自2008年以來，我們一直在進行全面的品質 保證測試，所有結果均發佈在我們的網站上 https://cryolife.com.hk/why-cryolife/reports/。最近一次測試為 2023年5月，而我們的實驗室團隊目前正在進行第二次年度品質測試，結果將於2024 年1月發布。」

Cryolife實驗室總監朱偉東博士指Cryolife的儲存技術在缺電的情況下仍能操作正常，更設有安全保障裝置完全減免機械故障的風險，以確保儲存的臍帶血的品質。

根據AABB的指引，寶寶的臍帶血樣本需存放低於攝氏零下150度的密封的儲存缸內才可保持品質，Cryolife就特選MVE氣態氮儲存系統，缸內溫度更長期保持至攝氏零下185至190度。

而對於有爸媽儲存臍帶血樣本在安全品質有疑慮的臍帶血庫，並希望將其轉移到可信賴的臍帶血庫公司，Cryolife跨奧臍帶血庫團隊亦表示他們有提供期間限定的港幣5,000元遷移計劃。大家如果對儲存臍帶血有更多問題，不妨到Cryolife跨奧臍帶血庫網站或致電 (852) 2110 2121 / (853) 6299 3635 查詢。

（資料由客戶提供）