易賞錢「易賞易享」超級大抽獎送你靚車機票 過億獎品新年迎好運!

踏入2024年，相信大家都開始積極辦年貨、upgrade家電，打造溫馨家居，為招呼親朋好友做好準備！作為精明消費者，想盡享優惠與獎賞，只要到百佳超市、屈臣氏、豐澤購物，可以用易賞錢APP儲分之餘，更可以參加易賞錢「易賞易享」超級大抽獎，贏取價值過億豐富獎品，BMW靚車、東京商務雙人來回機票、新年美酒套裝等，展開好運新一年！提提你，綁定滙豐白金Visa卡簽帳，更可享3倍抽獎機會及專享「滙豐白金Visa卡禮物專區」禮物抽獎，立即下載及登入易賞錢App參加大抽獎啦！



分階段狂抽靚車、機票、美酒

全城矚目的易賞錢「易賞易享」超級大抽獎分階段進行，獎品最豐富的第二階段終極大抽獎最令人期待！終極大抽獎將送出12份重量級獎品，其中包括頭獎BMW i4 eDrive35 SE (價值 $469,900)、 二獎hutchgo 東京商務雙人來回機票（價值 $60,000）、三獎戶戶送 Deliveroo $20,000現金券（價值 $20,000），其他獎品如酒店住宿、智能手機等都極吸引，總值超過 $100,000,000！

推廣期：由2023年12月1日起至2024年2月18日

此外，還有第一階段第三、四、五輪抽獎獎品等你抽，隨時贏走屈臣氏酒窖 Penfolds Limited Edition Venture Beyond Record Player (價值 $5,000)、Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB (價值：$10,698)及 WatsLife益生菌動腸免疫配方 x 12盒 (價值：$5,748)，慶祝美好新一年！

留意以下推廣期，把握機會贏走心儀獎品！

第一階段第三輪抽獎（Watson’s Wine 賞您嚐）：1月1日至1月15日

第一階段第四輪抽獎（SUPREME 3 賞您型）：1月16日至31日

第一階段第五輪抽獎（Watson’s Water 賞您飲）：2月1日至18日

即睇參加教學（推廣期：由2023年12月1日起至2024年2月18日）：

方法一： 於指定商戶*作指定消費（不限金額）（商戶列表詳情可參閱網站）

付款前出示易賞錢App/二維碼 或 綁定或輸入易賞錢App帳戶號碼（只限網上交易），每日可憑同一參與商戶之合資格消費交易，最多參加抽獎一次。

*指定商戶包括：百佳、屈臣氏、豐澤、hutchgo、海逸國際酒店集團、屈臣氏酒窖、SUPREME、3香港

憑已綁定易賞錢App之滙豐白金Visa卡，更可獲3倍抽獎機會及專享「滙豐白金Visa卡禮物專區」禮物抽獎。

方法二：購買指定Watsons Water產品及成爲「分分有禮‧滴滴賞」會員，並掃描樽蓋/拉環 (每日享最多1次抽獎機會)。

額外抽獎機會 全靠綁定滙豐白金Visa卡簽帳

今次獎品極豐富，想提升中獎機會，就要靠綁定滙豐白金Visa卡！付款前記得將滙豐白金Visa卡綁定於易賞錢App，即享3倍抽獎機會及專屬「滙豐白金Visa卡禮物專區」禮物抽獎，買得越多，中獎機會越大！將Moneyback 易賞錢App綁定滙豐白金Visa卡於百佳、屈臣氏及豐澤作指定消費更可大賺易賞錢積分，VIP會員可賺6倍積分，一般會員賺4倍易賞錢積分；於hutchgo旅遊平台、海逸國際酒店集團、屈臣氏酒窖門市、SUPREME及3香港指定消費則可以賺取3倍賞錢積分。推廣期内消費金額最高的首500位會員更可瓜分1,000萬易賞錢積分！

立即下載「易賞錢」應用程式，登記參加抽獎啦！https://bit.ly/3vl4eLa

推廣生意的競賽牌照號碼︰57879-86

受條款及細則約束。 借定唔借？還得到先好借！

（資料及相片由客戶提供）