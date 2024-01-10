家居裝修多陷阱　做足準備保平安 齊齊送兔迎龍 棄「梯」迎「台」

年近歲晚，不少住戶都想裝修維修自己的家居，以迎接新的一年；亦有業主想藉着修葺單位吸引租客，提升單位租值。無論出於哪些考量，安排裝修維修，除了要關注裝修公司的誠信、手工和價錢外，裝修維修時的工作安全，也絕不容忽視。否則一旦出了意外涉及人命傷亡，單位隨時變成凶宅，高興事變成壞事，更會影響單位物業價值。



家居裝修維修工程看似簡單，但其實不少嚴重意外，都是在裝修期間發生的。在室內工作並不代表沒有危險，若使用不適當的設備，例如用A字梯來鋪設天花燈槽或油漆等離地工作，意外就可能發生。曾經有一位裝修師傅在露台上用A字梯換天花燈罩時，不幸因失平衡而墮樓致死。

站在A字梯上工作，工人如果在梯上「烏前挨後」，或被人碰撞，都容易失平衡而跌下。（有片你睇 – https://bit.ly/3SaGMck）

有見及此，職安局在2016年便開始推廣輕便工作台。輕便工作台有齊圍欄、踢腳板、腳撐等安全設計，最重要是已經通過安全測試（包括防翻側測試），符合國際安全標準。而為了避免意外發生，每位業主和僱主工友應選擇安全工作台。

不安全的「A」字梯

輕便工作台 - 梯台

輕便工作台 - 可連接伸延的功夫

物管發揮創意 推動輕便工作台的使用

要提升業戶對裝修工作安全的認識和意識，物業管理公司肩負著很重要的使命。而每年由職安局聯同勞工處、機電工程署和各物管協會合辦的「最佳職安健物業管理大獎」，亦借此機會表揚在推廣職安健表現優秀的物業管理公司。

為了鼓勵物業管理公司(尤其是已參與上述先導計劃2.0的公司)推廣更多工友借用輕便工作台，去年的「第十屆最佳職安健物業管理大獎」更增設「最佳推廣使用輕便工作台大獎」，以表揚為提升離地工作安全，積極借出輕便工作台，並構思相應的職安健宣傳推廣活動的物業管理公司。

其中，啟勝管理服務有限公司別出心裁，在其服務的屯門愛琴海岸和青衣翠怡花園，分別透過嘉年華同樂日及儲印章計劃，向業戶推廣使用輕便工作台，加深他們對輕便工作台的認識，令輕便工作台順利「入屋」。「第十屆最佳職安健物業管理大獎」評審特別嘉許了這兩項計劃，並表揚物管公司推廣輕便工作台的創意。

愛琴海岸嘉年華同樂日中，輕便工作台化身「籃子」，成為有趣的攤位遊戲，住戶「投球得分」之餘，現場工程人員從旁講解輕便工作台的好處。

翠怡花園住戶每次借用輕便工作台，即可獲得蓋印一個，儲滿足夠印章就可以免費使用康樂設施，成功鼓勵住戶借用輕便工作台，實行安全、健康兼得。

新一屆最佳職安健物業管理大獎將繼續設有「最佳推廣使用輕便工作台大獎」，詳情請瀏覽以下連結，期待物業管理公司的熱烈參與，為推廣使用輕便工作台提供「好橋」。

大獎詳情及報名表格：https://bit.ly/4aqtu2m

網上報名：https://sms.oshc.hk/bpma/

截止報名及遞交表格日期為2024年1月19日。

(資料及相片由客戶提供)