情人節示愛｜信和集團Love in the City 巨型幕牆1分鐘愛的宣言

愛，就要大聲說出來！一年一度，信和集團商場情人節傳達愛意活動「Love in the City」載譽歸來，高調示愛不再是偶像劇的專利！只要成為S⁺ REWARDS會員，憑指定點數登記，即有機會於情人節晚上，在尖沙咀中心及帝國中心4,000平方米巨型幕牆上，展現1分鐘愛的宣言！首階段的名額已經換罄，想為摯愛製造難忘驚喜，將你的心聲傳遍整個維港，求婚成功率up，即睇情人節示愛助攻攻略！



由即日起至1月31日，成為S⁺ REWARDS會員，於信和集團旗下6大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心消費，選購情人節禮物，以S⁺ REWARDS 50點數登記參加活動。從「I Love You」、「Marry Me」、「Happy Valentine's Day」及「愛你」中挑選你的心水句字，並填寫上、下款及最感人的申請原因（如求婚）登記參與活動，即有機會在情人節當晚，於尖沙咀中心及帝國中心的信和光影藝術幕牆上，向摯愛展示長達1分鐘愛的宣言，絕對是求婚、示愛的最佳助功方法！大會亦會為這個重要時刻拍照留念，記得準備好鮮花、求婚鑽戒，拍攝動人一刻，大會將於14個工作天內電郵送上專屬的幕牆照片，締造難忘回憶！

推廣及登記日期︰即日至1月31日

螢幕信息展示日期︰2月14日（情人節當晚）

名額螢幕信息展示地點：信和光影藝術幕牆

登記方法：S⁺ REWARDS會員以50點數登記參與活動

名額有限，先到先得，額滿即止。

(資料及相片由客戶提供)