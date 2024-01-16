兩大公園同遊推介｜雙園同遊嘉年華@香港動植物公園x香港公園

想為子女尋找好玩又有教育意義的親子活動，就絕對不能錯過1月21日，香港動植物公園聯同香港公園合辦的「雙園同遊嘉年華」。多項專為大人小朋友而設的遊樂活動已經齊集於兩大公園之中，一次過玩盡8個攤位遊戲、7個遊樂活動，在AI photo booth留下難忘回憶、參加教育導賞近距離認識不同動物，免費入場之餘更有豐富獎品等你拿走，立即為大家推介必玩景點！



香港動植物公園

1871年落成的香港動植物公園，是本港歷史最悠久的公園，巨型噴水池是園內的打卡位與重要地標，喜愛自然生態的朋友亦可以在這裡觀賞到多種植物及動物。適逢楓葉季節，漫天橙紅仿如置身日本的楓葉林，絕對是夢幻打卡場景！戶外草地將在「雙園同遊嘉年華」當日化身成小朋友的冒險空間，大玩各款遊樂設施、攤位遊戲，讓小朋友發揮想像力與無限創意，創造他們的夢想小天地，為活力充沛的小朋友盡情「放電」，保證盡興而歸！

香港動植物公園

地址：香港中環雅賓利道

交通︰港鐵金鐘站B出口或港鐵中環站D2出口

香港公園 往返 香港動植物公園

交通︰步行約10分鐘 或 搭乘穿梭巴士來往兩園

精彩戶外遊戲與攤位遊戲 訓練協調與思維

一系列手腦並用的戶外遊戲，小朋友化身小小工程師，發揮創意，自行搭建夢想都市，完成任務，考體力又考智力，最適合外向好動的小朋友。另有攤位遊戲如滾球遊戲、⼤板牙、滾球迷宮及大木搥，大人小朋友齊齊挑戰，更可獲得豐富紀念品！

Playright遊樂活動

時間︰1:30pm-5pm

地點︰遊客中心外草地範圍

攤位遊戲

時間︰11am-5pm

地點︰草地範圍附近

公園導賞精華遊 街頭音樂表演

香港動植物公園佔地甚廣且資源豐富，想遊覽公園的精華景點，可以參加公園導賞團，由專人帶領大家認識園內設施與生態。而噴水池旁將帶來兩節街頭音樂表演，一邊欣賞噴水池美景，一邊享受美妙音樂，記得留意表演時間。此外，嘉年華設有歡樂人體彩繪及馬賽克杯墊DIY工作坊，有得玩又有禮品帶走，還未為子女安排1月份假日節目？不妨參加雙園同遊嘉年華盡情玩樂！

公園導賞團

時間︰11am-1pm

地點︰教育及展覽中心

街頭音樂表演

時間︰2pm-3pm；4pm-5pm

地點︰噴水池旁

手工藝工作坊

時間︰11am-5pm

地點︰草地範圍附近

香港公園

香港公園前身為域多利軍營，公園中央的人工湖和瀑布是遊人必到的打卡點，而園內的溫室和觀鳥園亦非常值得參觀。溫室由展覽廳、旱區植物展覽館和熱帶植物展覽館組成，展出各國特色植物，包括仙人掌、麵包樹和食蟲植物等。想近距離觀賞雀鳥，就不可錯過尤德觀鳥園。穿梭觀鳥園內的高架行人道，可在不同高度觀賞園內雀鳥、樹木和植物，欣賞山谷全景。「雙園同遊嘉年華」當日可參與多種鳥類與植物相關的有趣活動，寓學習於娛樂，為你的親子假期增值！

香港公園

地址 : 香港中區紅棉路 19 號

交通︰港鐵金鐘站B或C1出口；港鐵中環站J2或K出口

玩遊戲 學習生態知識

種植綠色植物可以美化定居，治癒身心。大家可以在嘉年華參與盆栽種植或手工藝工作坊，從而學習照顧植物，訓練耐性。小朋友亦可以一邊玩以動物雀鳥為主題的攤位遊戲，一邊學習，增加對大自然的興趣。

盆栽種植 / 手工藝工作坊

時間︰11am-5pm

地點︰霍士傑溫室對出平台

攤位遊戲

時間︰11am-5pm

地點︰霍士傑溫室對出平台

動物競賽玩轉巨型遊樂場

奧林匹克廣場將會化成兒童樂園，設有小朋友最愛、平時難得一見的巨型充氣滑梯，小朋友還可騎著動物造型車進行競技賽，精力充沛的小朋友必玩！此外，大會亦準備了多款特別設計的紀念品、扭汽球等，你都想將歡樂回憶帶回家，就不要錯過1月21日，一天限定的｢雙園同遊嘉年華｣！

兒童樂園

時間︰11am-5pm(每節約8分鐘)

地點︰奧林匹克廣場

雙園同遊嘉年華@香港動植物公園x香港公園

日期︰1月21日

時間︰11am-5pm

地點︰香港動植物公園及香港公園

免費入場 (設有穿梭巴士服務來往兩園)

(資料及相片由客戶提供)