龍年招福開運｜十二生肖運勢　一文看清助旺生肖+犯太歲化解方法

龍年將至，當然要討個好意頭，福氣接龍！想知道如何提升龍年運勢，新一年財運亨通、事業平步青雲、桃花和人緣皆暢旺？立即了解六福珠寶全新推出的黃金開運飾物及擺設，加上十二生肖的專屬助旺金飾，新年一定福氣連年，鴻運如龍一飛沖天！



開運第一式：添福招財必備 | 財福滿溢黃金工藝品

想改善財運，升職加薪，不妨從擺設佈局入手！以下精選數款六福珠寶全新推出的黃金工藝品，寓意財福滾滾來。

想為龍年招來財運又怎能少了財福貓呢！「八方來財」財福貓頭戴財神帽，左手持「八方來財」如意寶扇，旋轉一圈又一圈，右手握「六福」字樣金條，祝願轉來八方財寶與好運，祈願龍年廣納財源，笑口常開，六福齊來。

金龍獻福系列"八方來財"財福貓黃金工藝品 (售價HKD$498)

「接龍獻福」黃金工藝品以金龍騰雲獻福為設計靈感，栩栩如生的蛟龍凌駕祥雲瑞氣之中，寓意滿載八方福氣。配套喜慶的紅色包裝，彷似一個「利是封」，無論是送給自己祈願新年納福或送贈親友也十分大方得體，祝願新的一年財福滾滾來。

金龍獻福系列"接龍獻福"黃金工藝品 (售價HKD$218)

金光燦燦的「聚財如意扇」，可作為掛飾掛於工作的地方或車上，寓意扇動各方財氣福氣。扇面的「如意」字樣鮮明，結合迴紋、花形及流蘇等古典圖案點綴，祈願辭舊迎新，紫氣東來！

金龍獻福系列"聚財如意扇"黃金工藝品 (售價HKD$218)

另一款賀歲必備的「如意吉祥」金桔樹，長出滿盆大“桔”，底座上設有射燈，亮燈後，茂盛的桔樹更顯耀目生輝。無論作為擺設或商業送禮也十分體面。祈願龍年行大運，大吉大利！

"如意吉祥"金桔樹黃金工藝品 (售價HKD$698)

開運第二式：催旺家宅黃金擺件

龍年入手龍的黃金產品作紀念便最適合不過，既大方美觀，黃金更可保值！六福珠寶為大家準備了各種風格的金龍，放置於家中的健康位與財位更可催旺家宅，新一年家宅興旺，財福雙收。

Q萌可愛的福旺龍、財寶龍與添福龍，活潑精靈的金龍充滿喜感，手持各款吉祥物，寓意添福添財，金銀滿屋。

金龍獻福系列"福旺龍"黃金擺件（左）、金龍獻福系列"財寶龍"黃金擺件（中）、金龍獻福系列"添福龍"黃金擺件（右) （備有多種金重可供選擇）

充滿童真的「幸福寶寶龍」音樂水晶球黃金擺件象徵家庭甜蜜美滿，送贈龍年誕生的寶寶更有祝福茁壯成長、衣食無憂的寓意。「幸福寶寶龍」還伴有美妙悅耳的音樂，祝願幸福隨行，甜蜜長伴。

金龍獻福系列"幸福寶寶龍"音樂水晶球黃金擺件

若想彰顯富貴氣息，便不容錯過「龍騰雲巔」黃金擺件。六福珠寶還原金龍尊榮之姿，以精湛工藝打造金龍爪擒龍珠、騰雲盤繞的威風造型，龍鱗紋理生動清晰，配合琉璃打造的雲霄山峰底座。威武金龍騰飛于高聳雲霄的山峰之巔，寓意壯志淩雲、洪福齊天，絕對是氣派之選。

金龍獻福系列"龍騰雲巔"黃金擺件(備有多種金重可供選擇)

開運第三式：隨身開運之選 | 生肖黃金串飾手繩

今年龍、狗、牛、兔屬犯太歲生肖，化解方法可考慮佩戴十二生肖相應的隨身飾物以助旺運勢！六福珠寶推出十二生肖黃金串飾，各生肖可自由搭配，可以選擇助旺自己的生肖，也可以選擇自己所屬生肖作紀念，搭配新年專屬龍紋手繩，不但福氣隨身，更能成為造型亮點，拜年時更顯Sharp醒！

即看十二生肖龍年運程與其助旺生肖飾物推介：

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以上十二生肖龍年運程內容僅供參考 鳴謝東方哲學家李星瑭

至於龍年限定的「五龍呈祥」黃金串飾手繩，有五隻玲瓏可愛的小金龍，頭戴財神帽，手抱元寶、錢幣、如意、毛筆等吉祥物，寓意龍年財運亨通，文運興泰！

金龍獻福系列"五龍呈祥"黃金串飾 (售價HKD$3,030)

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（資料及相片由客戶提供）