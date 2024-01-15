澳門賽馬經營困難　政府接納解約申請　4月起再無賽馬活動

澳門賽馬公司去年向澳門政府提出，由於公司經營出現困難，且賽馬活動無法迎合現時社會的發展需求，因此申請解除經營賽馬專營批給合同。澳門政府今日（15日）表示，考慮到近年賽馬活動對澳門居民及遊客的吸引力日漸減少，因此接納澳門賽馬公司的申請，經雙方協議於4月1日解除經營賽馬專營批給合同，並自該日起終止澳門賽馬活動。



澳門賽馬公司去年向澳門政府提出申請，解除經營賽馬專營批給合同。（澳門賽馬會@FB）

澳門政府公報今日（15日）指出，行政長官已授權經濟財政司司長李偉農，代表政府與澳門賽馬會簽署解約協議。澳門賽馬場土地於2024年4月1日起歸澳門政府所有，用以將來發展。

澳門政府在2018年與澳門賽馬公司簽署文件，將經營賽馬專營批給合同的期限延長24年零6個月，由2018年3月1日至2042年8月31日。

不過，澳門賽馬公司去年向澳門政府提出，由於公司經營出現困難，且賽馬活動無法迎合現時社會的發展需求，因此申請解除經營賽馬專營批給合同。

澳門政府：賽馬對澳門居民及遊客吸引力日減

澳門政府指，雖然澳門賽馬活動至今已經有40多年的歷史，但是考慮到近年賽馬活動對澳門居民及遊客的吸引力日漸減少，因此經過深入研究，決定接納澳門賽馬公司的申請，經雙方協議於2024年4月1日解除經營賽馬專營批給合同，並自該日起終止賽馬活動。

按照解除批給合同的文件，澳門賽馬公司承諾妥善處理受影響員工權益問題，以及在2025年3月31日前將現有的馬匹妥善轉運到外地。此外，為了在上述過渡期內妥善安置馬匹，在解除合同後，澳門政府將現有賽馬場的設施暫時提供給澳門賽馬公司使用，以便該公司能在期限前將現有的馬匹有序分批轉運到其他地方。