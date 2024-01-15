流浪教練招重文涉襲交警　不滿被抄牌撞警腰　辯方指警肚腩阻關門

前港足代表、現任港超聯球隊流浪教練招重文，去年疑因不滿收到違泊告票，涉在關車門時撞到警員，因而被控襲警罪。他否認控罪，案件（15日）在九龍城法院開審。涉案警員稱發告票時，招出現並請求警員網開一面。惟他得知警員已檢控後，便不滿謂：「叫住你都告，你都夾硬嚟嘅。」又粗言穢語責罵警員。招其後關車門，令身處車門和司機位之間的警員，後腰被車門撞到。惟辯方指，警員的肚腩阻礙招關車門，警員否認。



被告招重文（54歲），被控於2023年5月3日，在新蒲崗崇齡街65號仁愛街遊樂場外近燈柱AA6317，襲擊正在執行職務的警務人員楊鎮陞。

被告招重文在九龍城法院否認襲警罪。（凌子淇攝）

指被告曾稱叫住你都告

身形略胖的交通警楊鎮陞供稱，於案發日駕駛警車執勤，期間發現涉案私家車停在新蒲崗崇齡街，阻礙其他車輛行駛，亦無人看管，楊遂下車並發出告票。此時，被告在對面的行人路跨過鐵欄，向楊跑過來，喊「阿sir,阿sir」。被告跑到楊面前時，楊已完成檢控，被告則謂：「叫住你都告，你都夾硬嚟嘅。」並用四字粗口指罵楊。

楊稱遭車門撞到腰部

由於當時他們身處馬路，楊要求被告返車內。被告返回司機位，當時車門打開，楊則站在車門和司機位之間。楊告知被告其警員編號後，被告便大聲說：「你行開啦！」然後以右手關車門。楊指該位置狹窄，沒有時間閃避下遭車門撞到後腰，令他向前傾。

指被告身材健碩要同僚協助押上車

楊隨即要被告離開私家車，並在一名休班同僚支援下拘捕被告。楊要求快速搜身，惟身材健碩的被告拒絕並輕微反抗，楊在休班同僚協助下，把被告的雙手放在身後。為防被告襲擊，楊替被告扣上手銬。被告被押上警車，其後被帶返黃大仙警署。楊返回警署後，腰感痛楚並有求醫。

楊認有少少中年發福

辯方則指，楊發告票後叫被告開車離開，被告則「發悔氣」，粗言穢語，楊聽罷才追上司機位。楊否認。辯方其後問楊是否中年發福，楊認「有少少」。辯方指，被告伸手觸及車門的手把位遭楊的肚腩阻礙，楊笑著否認，強調有足夠空間讓被告伸手。

辯方指被告伸手至手把要穿過楊的肚腩

辯方繼而指，被告要伸手至車門的手把位，需穿過楊的肚腩，因此他不可能觸及手把位，楊不同意，強調觸及手把位不需穿過其肚腩。

案件編號：KCCC2868/2023