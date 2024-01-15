婦涉聞聲要賣其女到妓院　餵夫女喝加料奶茶再刀割　否認企圖謀殺

有精神問題的中年婦，疑因聽到聲音稱要賣其女兒到妓院，她稱怕女兒被綁架及強姦，在奶茶內放入30粒藥，再給丈夫和女兒喝，趁兩人入睡後用刀鎅傷女兒後逃走。中年婦事後在其妹家被捕。她今（15日）在高院否認企圖謀殺等多罪受審。控方指，被告丈夫和女兒案發時的尿檢被驗出含有鎮靜安眠效果的藥物。



女被告楊芳茱（48歲），被控施用使人神志不清或軟弱無力的藥物和企圖謀殺兩罪，指她於2021年4月13日，在麗港城某室，非法導致其女兒及丈夫服用使人神志不清或軟弱無力的藥物（即勞拉西泮）；企圖謀殺女兒。被告另面對一項有意圖而傷人罪，為企圖謀殺的交替控罪，指她於同日同地，意圖使女兒身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害她。

女被告楊芳茱在高等法院否認企圖謀殺其夫及女兒。

女兒頸部有深穿肌肉層傷口

控方開案陳詞指，警方於2021年4月14日接報到案發單位，發現被告的女兒頭部和頸部均有新近的傷口，被告的丈夫則說話含糊不清。兩人送院治理，尿液中均驗出勞拉西泮（lorazepam）。此外，丈夫的手肘有受傷，女兒則雙手、前臂等均有受傷，其中右頸的傷口更深至穿過肌肉層。

警員在單位內發染血床單

警方在案發單位發現染有血跡的床單，及染有女兒DNA的刀等。翌日，警方接獲被告妹妹的電話，指被告在其家中，警方到場拘捕被告，發現她身上有另一把染有女兒DNA的刀。

藍田麗港城19歲女遭母親以刀襲擊。（馮國良攝）

曾把30粒藥放入奶茶

被告後來在錄影會面中透露，她案發當日買了兩杯奶茶回家，並加了30粒藥丸。丈夫和女兒分別飲了半杯奶茶，即感到昏昏欲睡。被告在女兒睡著後，用刀鎅了女兒的3次，見到女兒離開房間，便取出另一把刀打算自殺。

指有聲音稱要把女兒賣到妓院

被告又指，她犯案是為了避免女兒被綁架和強姦。被告聲稱過去6個月均聽到一把男聲，威脅要綁架其女兒並賣她到妓院。雖然丈夫和女兒均指聲音是假的，但她在案發前一天又再聽到該聲音。

控方不爭議被告有精神問題，但她的情況確定為適合審訊。

案件編號：HCCC79/2022