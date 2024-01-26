「2023精神健康月」閉幕嘉許禮暨「Chill愛自己」嘉年華 傳遞快樂

平日繁忙的生活與急促的節奏，容易令人忘記要停一停，放鬆一下及好好照顧自己的感受。由1995年起，勞工及福利局便與不同部門、機構舉辦「精神健康月」。今年「精神健康月」以「Chill愛自己」作為主題，除於10月的開幕禮外，還於各區舉行不同的身心靈健康活動，向公眾推廣認識精神健康的重要性。而閉幕嘉許禮暨「Chill愛自己」嘉年華亦已於12月16日順利舉行。當日節目豐富，除了有「Chill愛自己」漫畫設計比賽頒獎禮與得獎漫畫展覽，還有各項表演、一人一故事互動藝術體驗、多個攤位遊戲以及照顧者虛擬花園等等，吸引逾千人次參與，場面非常熱鬧，勞工及福利局局長孫玉菡先生亦有到場主禮及參觀，與眾同樂！

攝影師：李子軒



「2023精神健康月」以「Chill愛自己」為題，希望透過不同的健康資訊及活動，鼓勵和呼籲大眾市民多關注自己的精神健康需要，明白自我關懷的重要，以及在有需要時及早主動尋求協助和治療。閉幕嘉許禮暨「Chill愛自己」嘉年華當日就有不同節目讓公眾參與，除了在中環街市地下主台舉辦現場表演、頒發「Chill愛自己」漫畫設計比賽獎項及互動藝術體驗，更在一樓設有多個攤位遊戲、照顧者虛擬花園及得獎漫畫展覽。其中互動藝術體驗「齊鼓樂」就以非洲鼓樂「擊」發安多酚，為大家提升幸福感；照顧者專區就有致力為照顧者提供情緒紓壓服務的「人花誌」，以「環繞式投影裝置」建造能夠有效紓減壓力的照顧者虛擬花園，帶現場朋友投入花海世界。當日不少表演及攤位，是由青少年、少數族裔、精神復元人士及照顧者籌辦，以不同形式向公眾傳遞身心健康的重要性，讓活動更具意義。

勞福局局長認同「Chill愛自己」主題 寄語大眾遇困難要求助

閉幕嘉許禮當日，由勞工及褔利局局長孫玉菡先生、康復專員王秀慧女士、社會福利署署理助理署長（康復及醫務社會服務）周暢邦先生，及「2023精神健康月籌備委員會」主席盤鳳愛女士主禮，並為「Chill愛自己」漫畫設計比賽頒發合共16個獎項。孫局長於台上表示十分認同今年「Chill愛自己」這主題，並強調政府會一如既往全力支持精神健康。另外他叮囑大家：「面對困難時，請緊記走出來，只要伸出手，會有人幫你一把。當你有困難時，需要別人助你一把，你很快會有新的動力。」嘉許禮後孫局長亦有參與現場的嘉年華活動，他先到訪職業訓練局學生所設計的互動音樂牆，了解年輕人如何利用音樂減壓及創作歌曲的心路歷程；其後參觀由全港精神健康綜合社區中心設計的「Chill體驗」攤位，並與負責攤位的復元人士、照顧者及少數族裔人士等交流。

2023精神健康月閉幕嘉許禮暨「Chill愛自己」嘉年華立即睇：

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「Chill愛自己」漫畫設計比賽以四格漫畫宣揚關愛自己的信息

活動當日頒發了「Chill愛自己」漫畫設計比賽初小組、高小組、中學組及公開組的獎項。是次比賽旨在鼓勵參加者發揮創意，透過創作四格漫畫向大眾宣揚精神健康的信息，而得獎者的漫畫故事或多或少都與自身經歷或見聞有關。高小組的冠軍朱晉希同學指他的作品主人翁與他一樣，是一個小學生，「主角在學業上有壓力，幸運地遇上關愛精靈教他很多減壓方法，最後成功戰勝了逆境。希望大家都可以像主角一樣，正面面對困難，可以嘗試聽音樂、寫日記及與家人朋友傾訴，為自己減壓。」而中學組及網上人氣獎冠軍的呂婉婧同學的作品「和自己和解」的靈感，來自觀察到許多香港人早晚忙於工作及學習，甚至會捱夜及忘記吃早餐，令身體各個器官都很疲倦，所以要「和自己和解」，好好關愛自己。而她自己亦經常做運動去減壓，希望大家善待自己的身體。

孫局長於活動後亦有向大家分享平衡身心健康的心得：「保持心情平和及正向思維，不論多忙也維持適量運動，同時多與人傾訴。若有不快事，就與身邊人傾談。通過調整自己，加上更多人支援——關鍵是身邊有很多人支持你——遇到不快和困難，很快可以化解。」

「Chill愛自己」漫畫設計比賽得獎作品立即睇：

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