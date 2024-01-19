九龍樂善堂x「啟發潛能教育」　逆流而上擴展新校舍

啟發潛能教育x樂善堂辦學精神

九龍樂善堂（下稱樂善堂）於1880年成立，轄下的幼稚園秉承校訓「仁愛勤誠」，自2013年陸續引入「啟發潛能教育（Invitational Education）」，由學校透過政策及課程的配合營造能讓學生發掘個人潛能的學習環境。十年過去，通過安排各種興趣活動、推行校內外的關愛措施，六所幼稚園致力建構無壓力的自主學習環境，讓學童盡情探索天賦、充分發展潛能。轄下四所幼稚園於2023年度皆獲得「國際啟發潛能教育成就大獎」；另外，張葉茂清幼稚園及文吳泳沂幼稚園更獲頒「國際啟發潛能教育卓越成就金獎」的最高認證。

左起︰董幼李潔文校長、梁幼孫惠琴校長、鄧幼羅碧珊校長、張幼金芳兒校長、文幼吳嘉莉校長、李幼容燕儀校長、顧幼何詠琳校長。

多元美藝薰陶課程 激發學生全人發展

深明藝術薰陶有助培養品格潛能，樂善堂轄下的幼稚園皆發展美藝課程，鼓勵學生接觸多元環境素材。例如繪本創作能讓學生盡情建構心中的理想世界，發揮天馬行空的本質，培養藝術方面的領悟及表達能力。恆常課程中亦不乏音樂律動、節奏遊戲的元素，從聲音圖畫引發探索，豐富幼童對事物的認知。學校亦於課後提供藝術班、創意舞蹈、科學探索等多元興趣班，透過訓練學生的感官和肢體協調，協助他們發掘個人潛能。

沉浸式品德教育 師生家長共築關愛校園

借鏡「沉浸式體驗」的理念，樂善堂轄下的幼稚園利用校舍環境設計、職務分配、混齡教學等方式建立「關愛校園」，全面滲透尊重、信任等正向價值觀，讓幼童耳濡目染，養成良好品德。以感恩牆為例，透過在學校大堂展示學生自製的感謝卡，營造「多欣賞，多讚美」的氛圍，讓學生懂得欣賞別人的貢獻，常懷一顆感恩的心，孕育互相關懷、真誠友愛的校園文化；「愛心小天使」、「禮貌大使」等獎勵計劃則讓幼童從小學習履行責任，透過宣揚品德教育，將正面積極的態度貫徹日常生活。

個別學校亦有推出混齡活動，除了促進高低幼三級之間的交流，也讓幼童學習人際關係及處事之道。譬如「大哥哥大姐姐」計劃有助高班同學培養領導才能及責任感，從指導幼兒班學生的過程中體現同理心。在師兄師姐的照顧下，幼兒班同學也能盡快適應校園生活，學會尊重別人並視他們為榜樣，待升讀高班後為師弟妹服務，實現推己及人的精神；家長亦參與惜食活動、閱讀計劃等親子體驗，實踐「多陪伴、多鼓勵」，將「關愛校園」的理念拓展至原生家庭，協助子女建立正向價值觀，在穩固的基礎上發掘潛能。

逆流而上擴展新校舍

今年9月，樂善堂將於深水埗白田邨開辦「樂善堂董清波幼稚園」(新校辦理註冊中)，進一步擴展教學版圖，服務本地家庭。新校是九龍樂善堂首間推行雙語課程的幼稚園，設有兩歲預備班，以及幼兒班至高班。每班皆聘有外籍英語老師及本地廣東話老師，營造雙語學習環境，共同打造「生活中的語文」學習。此外，幼稚園均有普通話課堂，以奠定孩子兩文三語的穩固語言基礎。學校亦會透過全方位學習，提升幼兒共通能力，建立幼兒生活技能，增強他們的自信心和創造力。七所幼稚園將不斷優化現有的教學服務，提供與時並進的課程，並持續發展「啟發潛能教育」環境，讓學生在「關愛校園」裡實踐「仁愛勤誠」。

(資料及相片由客戶提供)