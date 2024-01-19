YouTuber床哥任駐校實習社工兩日遭聯署辭退　港專下午見記者交代

YouTube頻道「JFFT」成員陳鈺麟（床哥）於個人Instagram發布一條影片，指昨日（18日）在一間中學出任實習駐校社工第2天，收到就讀院校致電指，該中學的老師透過「聯署」要求辭退其實習崗位，但沒有透露原因，指對事件感不公。



「床哥」就讀的港專學院今午（19日）將召開記者會交代事件，校長陳卓禧及港專社會科學院院長兼系主任崔日雄會一同見傳媒。



「床哥」今日（18日）在IG上發布一條短片指，自己遇上最不公義對待。（「床哥」Instagram截圖）

現時就讀社工課程四年級的「床哥」，昨晚（18日）在影片中透露，實習開始前，學校的輔導老師已了解自己是YouTuber，閒時會直播、拍片等，當時亦有諮詢副校長意見，對方在他首天工作時稱，「相信每個人有唔同一面、身分」，並相信「床哥」的專業資格，以及作為實習社工到校服務。

「床哥」今日（18日）在IG上發布一條短片指，自己遇上最不公義對待。（「床哥」Instagram截圖）

「床哥」指，昨日完成第2日實習回家後，即收到所讀院校的來電稱，他正實習的中學，有老師聯署要求將他辭退。他當時多番向院校確認事件，校方僅稱會協助其轉到另一個實習地方。

「床哥」強調自己平日較為文靜，與直播前的形象不同，實習期的首兩天，即使有不少同學認識「床哥」，他仍然強調以「陳鈺麟」的身分到學校實習，希望同學可以「陳Sir」稱呼他。

「床哥」在到中學實習前一晚，仍在其YouTube頻道開直播，談及翌日要去做實習，不能遲到，但言談間仍粗口橫飛。