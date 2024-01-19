YouTuber床哥任實習社工2日遭辭退　樂善堂：並無教師聯署促解僱

YouTube頻道「JFFT」成員、港專學院學生陳鈺麟（床哥）於個人Instagram發布一條影片，指昨日（18日）在一間中學出任實習駐校社工第2天，收到就讀院校致電指，該中學的老師透過「聯署」要求辭退其實習崗位，但沒有透露原因，指對事件感不公。



涉事實習學校為樂善堂梁植偉紀念中學，辦學團體九龍樂善堂今日回應（19日）事件，稱屬校經調查及了解後，並無「聯署」一事，又指不會因而不提供社工實習機會。



青衣長康邨樂善堂梁植偉紀念中學。（資料圖片）

樂善堂：有教師向港專反映 留意到床哥網上狀況

樂善堂今日就事件回應，稱屬校為協助大專院校培養社工人才，過去數年一直和大專院校合作，提供實習機會予社工系學生。該校於2022至23年度與港專學院合作，順利完成，今年2024年1月再為港專學院實習社工提供實習機會。

樂善堂稱，經學校調查及了解後，並無社交平台言論所指有教師「聯署」致函港專要求辭退某實習社工一事；樂善堂不點名指，有學校教師向港專教師反映，留意到該實習學生網上狀況，港專表示會跟進。

樂善堂指屬個別事件 會續提供實習機會

涉事中學已因應事啟動危機處理小組，並與教育局緊密聯繫及港專學院聯絡。樂善堂認為是次屬個別事件，絕不會因此而不提供社工實習機會予大專院校。

有樂善堂梁植偉紀念中學學生於社交媒體表示，今天回到學校發現「好多老師都唔知情」。（Threads圖片）

學生：老師唔知情 不知是「真唔知定扮」

另外，有樂善堂梁植偉紀念中學學生於社交媒體表示，今天回到學校發現「好多老師都唔知情、甚至唔知有新社工，更加唔知佢（床哥）嘅身份」，惟不知是「真唔知定扮」。該學生亦指今日校內高層持續開會，學生沒有上課， 校內有學生就事件聯署。

知情人士表示，校方一早知道床哥的這個人，覺得並無問題，但會留意他在網上的搞作，他上班的兩日都沒有出現問題。

「床哥」今日（18日）在IG上發布一條短片指，自己遇上最不公義對待。（「床哥」Instagram截圖）

院校致電床哥稱有教師聯署要求將其辭退

現時就讀社工課程四年級的「床哥」，昨晚（18日）在影片中透露，實習開始前，學校的輔導老師已了解自己是YouTuber，閒時會直播、拍片等，當時亦有諮詢副校長意見，對方在他首天工作時稱，「相信每個人有唔同一面、身分」，並相信「床哥」的專業資格，以及作為實習社工到校服務。

「床哥」今日（18日）在IG上發布一條短片指，自己遇上最不公義對待。（「床哥」Instagram截圖）

「床哥」稱昨日完成第2日實習回家後，即收到所讀院校的來電稱，他正實習的中學，有教師聯署要求將他辭退。他當時多番向院校確認事件，校方僅稱會協助他轉到另一個實習地方。

「床哥」強調自己平日較為文靜，與直播前的形象不同，實習期的首兩天，即使有不少同學認識「床哥」，他仍然強調以「陳鈺麟」的身份到學校實習，希望同學可以「陳Sir」稱呼他。