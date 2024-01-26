智慧校園培訓計劃｜為中學生而設的創科培訓 非ICT學生亦可參加！

近年創科發展蓬勃，為大家日常生活的各方面均帶來突破，而發掘創科人才非一朝一夕之事，從小培育才是長久之計。香港科技創新促進組（HKtag）舉辦的「智慧校園培訓計劃2024」旨在培育本地創科新血，歡迎全港所有對科技有興趣的中學生及老師參加，非修讀ICT亦可報名，而且費用全免，立即閱讀內文了解詳情！



科創旨在改善生活

科技能促進時代發展，由愛迪生發明電燈泡，到喬布斯設計蘋果電腦，再到馬斯拉創立特斯拉汽車，發明家的創意很多時是源自自己對日常生活上的觀察和不滿，而從一步一步透過發明去改善生活。近年全球有不少突破性的科創發展，不難預視科技將會成為各行各業必要的一環，所以香港的青少年絕對不能錯過這個機遇。

「智慧校園培訓計劃2024」接受報名！

為了能培育學生的科創發展，HKtag於上年創辦「智慧校園培訓計劃」，為全港中學生供一連串科技培訓及競賽機會，鼓勵參賽者活學活用，提升青年資訊素養及創造力，改善校園及社區環境！上屆總共有超過25間學校、逾2000名學生、老師及家長參加講座及相關課程，而「智慧校園培訓計劃2024」則分為三個階段：到校講座分享「人工智能與數據應用」、「創新科技增潤課程」及「智慧校園專題研習競賽」，提供互動學習體驗！

去年香港科技創新促進組會長Eddie到紅卍字會大埔卍慈中學分享講座。

第一階段：「人工智能與數據應用」到校講座

預計活動時期：即日至4月

HKtag將會按邀請到中學舉行講座，介紹現今人工智能及數據應用趨勢、科技業生涯規劃及「智慧校園培訓計劃2024」詳情，適合師生及家長參與。歡迎聯絡HKtag秘書處安排講座。

第二階段：創新科技增潤課程

預計活動時期：3月至4月

參與本計劃之學生可出席共3天培訓，內容涵蓋Web 3.0、AI chatbot、無代碼編程等。課堂更讓學生上手體驗數碼工具，具互動元素。此外，HKtag亦新設2天增潤課堂予老師代表，教授網絡安全及數據素養等內容，出席後將獲頒證書。

第三階段：智慧校園專題研習競賽

預計活動時期：3月至6月

由第二階段開始後，學生可以參與「智慧校園專題競賽」，根據校園或社區問題構思方案，優秀作品將於香港電腦通訊節2024向公眾展示。競賽設有一等獎、二等獎及三等獎，更新設現場投票環節，鼓勵參賽者向公眾介紹創作意念，推廣方案影響力。

第四階段 (最後階段)：

預計活動時期：7月至8月

HKtag將於香港電腦通訊節2024特設的『智慧科技提升展館』 內展示表現突出的同學仔計劃書或方案。是次展覽及頒獎典禮可有助提高學生、老師、家長及公眾對數碼應用的認識，又達到可持續發展智慧環境的目標理念。

科創不只得電腦 非ICT學生亦可參加計劃

「智慧校園培訓計劃2024」由創新科技署資助，教育局、數碼港及香港科技園公司為支持機構，由香港電腦商會贊助場地、Google 為技術夥伴。儘管創科予人印象離不開電腦，但其實科創還包含不同元素，例如對內處理各種事務，或對外接洽不同合作夥伴。因此，就算是非修讀ICT的學生亦歡迎參加「智慧校園培訓計劃2024」，而且費用全免，各位同學及老師出席「創新科技增潤課堂」（每位學生完成兩天或以上的培訓課程），以及「智慧校園專題研習競賽」後，將獲頒發參與證書。

參與學校可展示作品於灣仔會展特設的HKtag智慧科技提升展館。

HKtag亦邀請了數碼港及香港科技園公司的初創公司展示與數據及科技有關的方案。

如有興趣了解「智慧校園培訓計劃2024」更多，請即瀏覽：https://events.hk-tag.org/smartcampus2024/ ; 如有諮詢，請即聯絡HKtag秘書處：event@hk-tag.org 或 Whatsapp：7394 7099

（資料及相片由客戶提供）