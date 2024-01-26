智慧校園培訓計劃｜為中學生而設的創科培訓 非ICT學生亦可參加！
近年創科發展蓬勃，為大家日常生活的各方面均帶來突破，而發掘創科人才非一朝一夕之事，從小培育才是長久之計。香港科技創新促進組（HKtag）舉辦的「智慧校園培訓計劃2024」旨在培育本地創科新血，歡迎全港所有對科技有興趣的中學生及老師參加，非修讀ICT亦可報名，而且費用全免，立即閱讀內文了解詳情！
科創旨在改善生活
科技能促進時代發展，由愛迪生發明電燈泡，到喬布斯設計蘋果電腦，再到馬斯拉創立特斯拉汽車，發明家的創意很多時是源自自己對日常生活上的觀察和不滿，而從一步一步透過發明去改善生活。近年全球有不少突破性的科創發展，不難預視科技將會成為各行各業必要的一環，所以香港的青少年絕對不能錯過這個機遇。
「智慧校園培訓計劃2024」接受報名！
為了能培育學生的科創發展，HKtag於上年創辦「智慧校園培訓計劃」，為全港中學生供一連串科技培訓及競賽機會，鼓勵參賽者活學活用，提升青年資訊素養及創造力，改善校園及社區環境！上屆總共有超過25間學校、逾2000名學生、老師及家長參加講座及相關課程，而「智慧校園培訓計劃2024」則分為三個階段：到校講座分享「人工智能與數據應用」、「創新科技增潤課程」及「智慧校園專題研習競賽」，提供互動學習體驗！
第一階段：「人工智能與數據應用」到校講座
預計活動時期：即日至4月
HKtag將會按邀請到中學舉行講座，介紹現今人工智能及數據應用趨勢、科技業生涯規劃及「智慧校園培訓計劃2024」詳情，適合師生及家長參與。歡迎聯絡HKtag秘書處安排講座。
第二階段：創新科技增潤課程
預計活動時期：3月至4月
參與本計劃之學生可出席共3天培訓，內容涵蓋Web 3.0、AI chatbot、無代碼編程等。課堂更讓學生上手體驗數碼工具，具互動元素。此外，HKtag亦新設2天增潤課堂予老師代表，教授網絡安全及數據素養等內容，出席後將獲頒證書。
第三階段：智慧校園專題研習競賽
預計活動時期：3月至6月
由第二階段開始後，學生可以參與「智慧校園專題競賽」，根據校園或社區問題構思方案，優秀作品將於香港電腦通訊節2024向公眾展示。競賽設有一等獎、二等獎及三等獎，更新設現場投票環節，鼓勵參賽者向公眾介紹創作意念，推廣方案影響力。
第四階段 (最後階段)：
預計活動時期：7月至8月
HKtag將於香港電腦通訊節2024特設的『智慧科技提升展館』 內展示表現突出的同學仔計劃書或方案。是次展覽及頒獎典禮可有助提高學生、老師、家長及公眾對數碼應用的認識，又達到可持續發展智慧環境的目標理念。
科創不只得電腦 非ICT學生亦可參加計劃
「智慧校園培訓計劃2024」由創新科技署資助，教育局、數碼港及香港科技園公司為支持機構，由香港電腦商會贊助場地、Google 為技術夥伴。儘管創科予人印象離不開電腦，但其實科創還包含不同元素，例如對內處理各種事務，或對外接洽不同合作夥伴。因此，就算是非修讀ICT的學生亦歡迎參加「智慧校園培訓計劃2024」，而且費用全免，各位同學及老師出席「創新科技增潤課堂」（每位學生完成兩天或以上的培訓課程），以及「智慧校園專題研習競賽」後，將獲頒發參與證書。
如有興趣了解「智慧校園培訓計劃2024」更多，請即瀏覽：https://events.hk-tag.org/smartcampus2024/ ; 如有諮詢，請即聯絡HKtag秘書處：event@hk-tag.org 或 Whatsapp：7394 7099
（資料及相片由客戶提供）