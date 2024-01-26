躍進科技未來，助你在科技浪潮中乘風破浪：香港大學理科碩士課程

科技熱潮席捲全球，重塑產業，革新生活，指引著人類文明踏上新的境界。香港大學工程學院緊貼時代浪潮，為你度身定制一系列尖端理科碩士課程，助你乘風破浪，擁抱科技未来。



數碼化革命正在快速改變各行各業的崗位角色。隨著自動化、人工智能、大數據、金融科技和互聯網平台改變了商業模式，因此在這些高需求的技術領域進修，能為你的職業生涯帶來寶貴的競爭優勢。香港大學，作為頂尖的國際知名大學，開設了三個專業化的理科碩士課程,讓你具備現今僱主迫切需要的專業知識和就業所需的技能。

1. 電子商貿及互聯網工程理科碩士

作為亞洲首創此類課程的學府，此課程涵蓋電子商貿和互聯網技術領域的最新發展和新興趨勢，包括：

- 人工智能與機器學習：深入了解智能系統、深度學習等, 並學習如何將它們應用於業務創新。

- 大數據分析：了解數據分析過程生命週期。學習收集、組織、處理大數據集並運用分析技術從中獲得可行的行動策略。

- 金融科技創新：探索人工智能、區塊鏈、大數據分析和手機平台等尖端科技如何徹底改造支付、銀行、投資和保險等傳統金融業。

靈活的課程結構讓你可以根據自己的特定興趣和目標選擇課程。課程同時提供全日制和兼讀制兩種學習模式, 讓你可配合工作安排學習進度。

透過創新，連接全球商業與互聯網科技

2. 計算機科學理科碩士

計算機科學理科碩士課程歷史悠久，提供全面的計算機科學理論和最先進技術的培訓，包括：

- 機器學習與數據工程：掌握高級算法的分類、聚類、預測、優化、強化學習等領域,以及熟練使用TensorFlow、PyTorch等常用框架實現這些算法，瞭解大規模數據處理架構和工具。

- 5G和行動網絡：學習對高速低延遲的5G系統、移動邊緣計算體系結構建模、模擬、設計和分析,並研究行動應用程式、物聯網網絡整合等方面的知識。

此課程提供四個專業，包括網絡安全、金融計算、多媒體計算和通用專業，你可以根據之前的經驗和職業發展目標，通過選擇課程、項目或論文的路徑，量身定制自己的課程。

掌握前沿技術，開創計算機科學的新境界

3. 金融科技與數據分析理科碩士

此課程整合了計算機科學、商科和法律研究,以滿足銀行、保險、投資基金和監管機構對金融科技解決方案開發和部署的人才的迫切需求。其核心主題包括：

-金融科技解決方案的設計與工程：學習運用移動、雲、區塊鏈平台和人工智能/機器學習 API,將產品需求轉化為可行的解決方案。

- 在金融領域應用人工智能與機器學習：探索監督學習、無監督學習和強化學習算法,以解決交易、投資管理、信用審批等方面的問題。

- 對投資進行另類數據分析：瞭解處理衛星圖像、航運數據、社交情緒、網絡抓取等數據的定量和計算方法,以制定交易策略和投資決策。

- 管理網絡安全與私隱：檢查與金融科技產品和服務相關的加密系統、風險模型、數據治理政策和監管合規性要求。

- 金融科技項目論文：開發一個以科技驅動的原型解決方案，解決現實世界的問題，為你提供解決實際挑戰的實踐經驗。

金融科技與數據分析 —— 掌握未來市場的關鍵

通過獲得跨計算機科學、商科和法律的多學科知識，此課程的畢業生已經具備了在銀行、保險、投資基金、監管機構和技術咨詢公司的金融科技崗位中蓬勃發展的準備。

香港大學的三個技術導向的理科碩士課程能夠幫助你在眾多競爭者中脫穎而出，為你提供僱主所追求的專業知識、實踐技能和職業優勢。我們也為優秀的申請者提供獎學金。

傳承與創新：在這裡開啟您的學術旅程

立即行動，開展你的科技之旅！

課程現正招生。

電子商貿及互聯網工程理科碩士課程

查詢：3917-1828

電郵：admission@ecom-icom.hku.hk

課程網址：https://www.ecom-icom.hku.hk

計算機科學理科碩士課程

查詢：3917-1828

電郵：msccs@cs.hku.hk

課程網址：https://www.msc-cs.hku.hk

金融科技與數據分析理科碩士課程

查詢：3917-1828

電郵：mscftda@cs.hku.hk

課程網址: https://mscftda.cs.hku.hk/

（資料及相片由客戶提供）