垃圾徵費｜環境局向區會解畫　謝展寰：市民購入偽冒指定袋不犯法

垃圾徵費由原定的4月1日實施，延至8月1日。環境及生態局局今日（26日）邀請全體區議員簡介垃圾徵費安排。市面上今日開始發售指定垃圾袋，局長謝展寰會後回應如何杜絕偽冒指定袋時，指若市民購入偽冒指定垃圾袋並不違法，但呼籲市民到有指定標誌的商戶購買指定垃圾袋，又強調會全力打擊冒牌指定垃圾袋，確保市民不會購入偽冒指定垃圾袋。



至於有物管公司早已因垃圾徵費而上調管理費，但政府現時已到把徵費推遲至八月才實施，市民是否「硬食」提早多付的管理費，他只回應稱物管公司要清楚交代帳目，包括因垃圾徵費而增加的開支。



被問垃圾徵費已押後，四月下旬實施第一階段「走塑」會否也可能押後？謝展寰則說，香港在「走塑」已在「在追落後」，指未來會做更多宣傳解說，他強調「走塑」對市民的生活影響不大，稱市民不會因家有膠餐具而犯法，執行的主要是餐飲和零售界，政府早與業界進行磋商。他更重申有「三不」：「不會無飯盒食、不會無珍珠奶茶飲、不會貴好多」。



謝展寰又指，發售指定袋的商戶未必會發售全數九款指定袋，但普遍會發售市民常用容量的指定袋。他又稱與超市及便利店商討容許散賣，料是十五公升容量的指定袋，方便市民「一袋兩用」。

謝展寰指市民購入偽冒指定垃圾袋並不違法（直播截圖）

正物色政府大樓進行先行先試

至於先行先試安排，他指不用全部政府大樓參與，正在內部物色合適的大樓，稍後公布詳情。他承諾日後會公布相關參與大樓的減廢比率。

謝展寰指垃圾徵事是全港性政策，地區支持力量十分重要，故向區議員安排講解垃圾收費的最新進展。他指會上聽取了區議員對宣傳及執行細節的意見。他指，環境保護署會為地區及關愛隊安排介簡會講解執行詳情。

與謝展寰一齊見傳媒的則有三名區議員。其中，葵青區議員郭芙蓉指，政府在會上表明為地區三無大廈提供支援，又指當局會改善更多便民措施，方便市民。九龍城區議員李超宇則指，政府詳細解釋垃圾徵費細節，惟一個簡介會未必能完全掌握細節，會在地區徵集更多意見。元朗區議員姚國威則指今日收到局方派發的指定垃圾袋，形容垃圾袋紥實。

據了解，部分區議員在會上問及如何處理三無大廈居民把垃圾棄於垃圾桶旁；閉路電視如何安裝；廚餘機容量小，居民關注可否將骨頭放在廚餘機；廚餘最後會抵達甚麼地方；如在屋苑內安裝閉路電視，誰負責安裝成本；誰人可以查看會閉路電視內容；漁民垃圾如何處理；可否增加流動回收站等等。

謝展寰向區議員展示指定垃圾袋（葉文斌提供相片）

民建聯屯門區直選區議員葉文斌有在會上提問，他指港府舉辦「日夜繽紛」，惟港人已不熟悉垃圾徵費、旅客更不熟悉，建議在旅遊區保留一定數量垃圾桶。其次，他認為食肆集中的地點，要集中安裝閉路電視，避免有人亂倒污水到渠道，令渠道淤塞。此外，他已反映屯門友愛邨有廚餘機但不足，11座樓僅得7部廚餘機。

有區議員批提問機會不足 資訊氾濫難消化

有提早離開會議的與會區議員表示，今日展示的投影片與區議會開會時的大同小異，但今日會議將全體區議員劃分為4大組，每組僅5人可提問，即僅20人有機會發問，認為實有所不足。

另有區議員稱，本想將今日所得資訊帶落地區「帶入屋」，但資訊氾濫，短時間內要區議員理解大量訊息，難以適應；也有區議員指，本身所屬區議會原定約環保署下週召開特別會議討論垃圾徵費，惟署方表示今日已向區議員講解政策，傾向取消下週會面。

而陸續離開會場的區議員當中，部分對未能得到提問機會表示遺憾，又稱本次會晤不單講解指定膠袋，亦有講解管制即棄塑膠產品，但因資訊太多，仍希望當局可派員到各區議會再講解，及與當區法團、物業管理公司會面。

▼1月19日 環境局局長謝展寰宣布押後垃圾徵費▼



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