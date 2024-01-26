日夜都繽紛｜維港夜空將首現二維碼 逾千無人機推介香港好去處

1月27日（周六）和28日（周日）晚，灣仔海濱將舉辦「繽紛香港」大型無人機燈光秀。維港夜空將呈現多幅香港標誌性圖案，並出現由無人機隊組成的空中二維碼，遊人打開手機掃碼即可接收「香港好去處」，了解香港吃喝玩樂及優惠資訊。



無人機燈光秀將分別於27日、28日晚20點15分開始，預計長達20-30分鐘。 無人機將在維港夜空上方組成海洋公園、維港天際線、霓虹燈招牌、粵劇花旦、龍飛鳳舞等展示香港獨特景物風物的圖案，讓觀眾充分體驗傳統文化與現代科技的創新融合。

在燈光秀的結尾，維港上方更將出現由無人機隊組成的空中二維碼。遊人打開手機感受「空中掃碼」新體驗，即可了解香港時下「好去處」，更有機會領取商家提供的演出、展覽、音樂會、購物等優惠券。

「繽紛香港」大型無人機燈光秀由香港特區政府指導、紫荊文化集團主辦，配合「日夜都繽紛」主題活動、迎接農曆新年。特區政府日前宣布，今年1月至5月，香港各區區議會將以「日夜都繽紛」為主題舉辦一系列活動，展現地區特色，弘揚傳統文化，振興地區經濟。今年頭四個月，香港還將舉行40多項大型活動和國際會議，包括由英格蘭名宿碧咸做班主﹑美斯領軍的國際邁亞密隊將在2月訪港，香港國際七人欖球賽將在4月舉行。