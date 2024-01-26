運動治療師涉非禮　女事主按摩時被掃陰離開被打臀　即意識遭侵犯

運動治療師涉嫌在其工作期間，先後非禮兩名女客人，並要求其中一人撤控。他今（26日）在東區法院否認指控開審。其中一名任健身教練的女事主供稱，她為醫治痛症到被告任職的治療中心，惟被告為她按摩時，拉低她運動褲時連她的內褲也一同扯下，按摩她臀部時又以手背掃其陰部，當時被告仍解釋是幫她放鬆。至她離開時，被告再輕拍其臀部數下，女事主意識到被非禮後報警。被告事後卻聯絡她稱，事件會擾攘多年，她亦未必得到其想要的結果，希望她能撤案。



被告案發時是盛健的運動治療師

被告鄭家盛（31歲），被控兩項猥褻侵犯罪及一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。首兩罪指他分別於 2022 年 11 月 11 日及 10 日，在中環香港珠寶大廈 「盛健痛症復康治療中心」，非禮 X 及Y ；並於同月 28 日要求 X 不要在一宗猥褻侵犯案中擔任證人。承認案情指，被告是盛健的運動治療師。

被告鄭家盛否認非禮及意圖妨礙司法公正，在東區法院受審。

X因運動受傷要接受物理治療

現年30歲的女事主X供稱，她是一名健身教練，因健身導致運動創傷。她的肩膀、左下背和腰均有傷，並因壓迫到坐骨神經線而導致臀大肌、腳麻痺，曾因以上問題求助物理治療。

盛健接觸X願提供服務

2020年10月29日，盛健透過Instagram 接觸X，提出免費為X進行痛症治療，以換取她在IG為他們宣傳。翌月2日，X去到位於中環的盛健，當時中心內只有被告一人。被告查詢X的痛症後，再為趴在治療床的X按摩下背和拉筋，期間觸及她的腳、腰和上半臀部。

第一次治療被拉下褲未覺有問題

X續指，因工作關係，她當時身穿露腰的運動內衣和短緊身褲。被告後來為其使用衝擊波治療時，要求X自行扯下內褲一點。X當時覺得被告的要求沒有問題，因為知道衝擊波的儀器需要直接觸碰到皮膚。治療在約一小時後結束，被告指X的痛症非一次能解決，著下次預約覆診可直接聯繫他。

按摩時遭手背掃陰感愕然

同月11日，X再到盛健接受治療。期間，被告突然除下X的運動短褲連內褲至臀部中間，按摩她的臀部約10分鐘。後來，被告又突然將X的短褲連內褲拉至臀部下方並按摩，期間被告的手背曾觸碰到她的陰道一下。X當下有點愕然，但認為被告或許只是不小心。惟約一分鐘後，被告的手背再在她的陰部內回掃了約3至4下。X立即稱：「有需要按到咁低架咩，我痛症嗰位係上面。」被告聞言立即改為按摩臀部上方，數分鐘後稱：「我宜家係幫你全面放鬆啊。」X則回覆：「哦。」

關門前輕拍X臀部數下

約10分鐘後，治療結束。被告送X到門外稱：「你好番記得幫我出po 啊。」然後輕拍X臀部兩三下並關門。X稱當時立即意識到自己被非禮，數天後報警。X稱她一度因事件失眠，並禁不住哽咽。

被告聯絡稱相關部門希望能和解

及至11月28日，被告透過WhatsApp聯絡X，指相關部門希望他們能和解，又指案件或須處理1至2年，會對X的生活造成大影響，甚至最後X都不會得到想要的結果，希望X可以接受其道歉並撤銷案件，以讓雙方生活重回正軌。

案件編號：ESCC 2201/ 2023