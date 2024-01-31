個人八達通申請電子化　申請、付款、啟動一App過

隨著手機支付應用程式愈來愈普遍，不少人紛紛「轉會」使用手機App消費，八達通卡有限公司 （八達通） 早前表示，全港三分之一市民每日都會使用手機八達通及八達通App。為進一步加強八達通App的應用，八達通相繼推出新功能，現時用戶已可透過八達通App申請個人八達通，申請、付款、啟動一App過，省時方便又環保！



以往要申請個人八達通，申請人須下載或到港鐵客務中心領取表格，填妥並親身交回指定港鐵客務中心；在收到個人八達通後，申請人要帶同新卡及啟動信到港鐵客務中心辦理啟動手續。為推動個人八達通申請服務電子化，現時用戶可透過八達通App提交個人八達通申請並繳交申請費用，並可使用八達通App 查閱申請進度。用戶在收到八達通後，隨時隨地以八達通App完成啟動手續。 繼支援申請樂悠咭後，八達通App 延伸至支援申請個人八達通，使八達通App更全面將各項申請電子化。此外，用戶可盡情享用八達通App電子服務，包括查閱八達通餘額、交易紀錄及領取公共交通費用補貼，或進行網上付款等。

▼▼▼ 如何用八達通App申請個人八達通 ▼▼▼

於八達通App「管理八達通」主頁面點選「更多」，點選「個人八達通」，再點選「新申請個人八達通」。

按照電子申請表内列明的步驟申請、支付申請費用及遞交即可完成申請。

個人八達通會在10個工作天內以郵遞方式寄予申請人。

八達通在較早前亦推出了一系列優化計劃，全方位為用戶提供更方便的服務。於去年5月，「學生身份」個人手機八達通已登陸手機八達通，學生乘坐公共交通工具時，輕輕一「嘟」，便可享用學生優惠，同時可在全港18萬個八達通支付點消費付款；而去年11月推出的優化「恆常換卡計劃」則以「嘟～嘟嘟」特別聲響，提醒市民更換新八達通，用戶亦可輕鬆轉移舊卡至手機八達通，享用最新、高效及安全的支付服務。

(資料及相片由客戶提供)