甯漢豪對長遠賣地收入不悲觀　借鑑內地經驗「片區模式」發展北都

政府賣地收入不似預期，發展局局長甯漢豪接受報章訪問時表示，今個財政年度賣地收入較預測有落差，對長遠賣地收入不悲觀，相信只要經濟好，日後土地收入就會好轉。

至於北部都會區的發展，她希望借鑑內地一些新發展區的經驗，採用「片區模式」發展大型項目，即區內不同板塊的土地，透過招標交由發展商進行土地平整、基建及發展，有關的工程開支會反映在地價上。此方式可減輕政府財政開支。



甯漢豪接受《經濟日報》訪問表示，本財政年度賣地收入較預測有落差，但對長遠賣地收入不悲觀，相信只要經濟好，土地收入就會好。

至於今季政府停推住宅地，甯漢豪指出，住宅不可能常不推地，但連續流標對市場信心難免有影響，期望物色到較容易批出的地皮，可扭轉市場看法，日後不排除拆細啟德區地皮出售。

她表示，希望借鑑內地一些新發展區的經驗，採用「片區模式」發展北部都會區等大型項目，即區內不同板塊的土地，透過招標交由發展商進行土地平整、基建及發展，有關的工程開支會反映在地價上，可減輕政府財政開支，初步在今年公布規劃用途的坪輋、打鼓嶺新市鎮、流浮山及新田科技城，有機會採用「片區模式」。

政府公布《北部都會區行動綱領》，提出由西至東四大區域，包括高端專業服務和物流樞紐、創新科技地帶、口岸商貿及產業、藍綠康樂旅遊生態圈。（圖片來源：北部都會區政府網站）

對於有意見認為暫緩交椅洲人工島項目，甯漢豪指「不要重回舊路」，如果在經濟欠佳時就叫停項目，到經濟好轉、社會有需求時，就會缺乏土地供應，強調政府有絕對的決心推展人工島，爭取最快明年填海。

受賣地頻頻流標影響，