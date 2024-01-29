恒大清盤｜恒大港總部許家印三山頂豪宅市值百億　全被接管待售

恒大集團（3333）清盤醞釀逾一年，周一（29日）終被法院頒出清盤令。灣仔恒大總部及許家印私人持有的三間山頂大宅，市值合共約100億元，近兩年已被銀主悉數接管，隨着事件明朗化，稍後陸續推出市場出售的機會極高。

恒大在2015年破全港商廈成交紀錄，以125億元購入恒大總部。但恒大其後財困，越秀地產及長實集團都有意洽購恒大中心，惟最終未有成事。在2022年9月，恒大總部被接管，去年更易名為「萬通保險中心」。



灣仔恒大總部及許家印私人持有的三間山頂大宅，市值合共約100億元，近兩年已被銀主悉數接管，隨着事件明朗化，稍後陸續推出市場出售的機會極高。（網上圖片）

恒大總部即「中國恒大中心」，前稱「美國萬通大廈」，曾為華人置業集團（0127）的總部。恒大地產在2015年，以125億元向曾為「鋤D會」成員的「大劉」劉鑾雄旗下的華置購入大樓，成交價打破當時全港商廈最貴紀錄，金額及呎價均創新高，交易期長達六年。

恒大債務危機爆發後，位於灣仔的中國恒大中心，曾三次獲洽購及全幢招標出售都未能成功，在2022年9月更被接管。《香港01》去年6月發現，中國恒大中心亦已改名為「萬通保險中心」（YF Life Centre），「萬通保險」是馬雲及虞鋒旗下的雲峰金融集團（0376）公司，「萬通保險」曾指出因為租戶權益而取得大廈命名權。

《香港01》去年6月發現，中國恒大中心已改名為「萬通保險中心」（YF Life Centre），大樓部份位置正進行裝修工程。（資料圖片／梁鵬威攝）

恒大中心三度出售均失敗收場

越秀地產（0123）早於2021年，以105億元洽購中國恒大中心，惟《路透社》於同年底引述消息指，越秀地產因對恒大欠佳的財務狀況感到憂慮，臨近尾聲時叫停收購計劃。

在2022年7月，中國恒大中心全幢連租約被招標出售，長實集團曾確認有份入標，但最終亦流標收場。不幸地，恒大中心同年9月遭債權人接管，並再全幢招標出售，但同告流標，《路透社》引述消息指，原因是接獲的出價未達要求。

中國恒大中心位於灣仔告士打道38號，佔地約23,021平方呎，樓高27層，總面積約為345,423平方呎，包含寫字樓大堂、商舖及主席樓層。但隨着市道回落，該廈現時市值約70億，較高峰期回落近半。

《香港01》去年6月發現，中國恒大中心已改名為「萬通保險中心」（YF Life Centre），接管人或業主在上周一（12日）簽署改名文件，該大廈亦已掛上新的門牌。 （資料圖片／梁鵬威攝）

許家印私人三間山頂大宅被接管 包括丁玉梅住所

身為「鋤D會」成員的許家印，於2013年事業如日中天之際，向同為「鋤D會」的鄭裕彤家族， 一舉購入山頂布力徑10B、10C及10E號屋，三間豪宅均於以公司轉讓形式買賣，外間無法得知作價。該豪宅屬屋苑式設計，鄭氏家族仍持有山頂布力徑數間大宅。

許家印以公司持有的10B屋，2022年11月先被債務代理人接管，當時估值達8.8億元。及至2023年11月，許家印餘下持有的10C及10E屋，其中C屋近年曾由「技術性離婚」的前妻丁玉梅報住。雖然市道回落，但許家印這三間豪宅，總市值仍逾20億元。B屋大宅的接管人去年初曾委託代理出售該大宅，惟未達意向價收回。

許家印三間豪宅，總市值仍逾20億元。B屋大宅的接管人去年初曾委託代理出售該大宅，惟未達意向價收回。（01製圖）

根據彭博報道，張松橋的私人家族辦公室2020年以2.1億英鎊（當時相當於21.3億港元），買入這個位於英國倫敦武士橋海德公園Rutland Gate 2-8 A號古老大宅。大宅由「Vision Perfect Global Ltd」持有，實際擁有人為丁玉梅，丁現時仍報住布力徑10C屋。

恒大去年一直進行債務重組，但去年8月中的公告卻將董事局主席許家印妻子丁玉梅，稱為「獨立於本公司及其關聯人士的第三方」，而非許家印配偶。許家印在同年9月被中國警方拘留，有內媒分析他們是「技術性離婚」。