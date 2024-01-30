01企業金勳大獎2023｜表揚優秀企業　迎來新經濟騰飛

香港政府積極對接國家發展戰略，以「鞏固自身優勢 發展多元經濟」為發展綱領，於各層面配套上加以支援，以驅動高質量的經濟發展。香港根基雄厚，如何盡展底蘊，迎來新的經濟騰飛，有賴社會業界和各行各業迎難而上。《香港01》將舉辦第四屆「01企業金勳大獎」，以表彰於2023年為香港經貿作出重大貢獻的傑出企業。是次大獎為香港商界及傳媒界極具影響力的盛事，我們誠邀全港所有企業參與。



評審標準

《香港01》會以4個大項作為評審標準，以客觀準則選出傑出企業，分別為：

1. 應變力 - 企業管理及行政

- 兼具遠見及應變能力

- 能於日新月異的大環境中找到獨有價值

- 成功令產品或服務獲取市場認受性，並擁有良好信譽

2. 創造力 - 產品創新及創意

- 富創造力，不斷推出新產品，突破市場的固有印象

3. 執行力 - 市場洞察及營銷

- 管理層具領導才能，成功透過市場策劃推廣品牌，將構想付諸實行

4. 企業社會責任

- 採用對社會負責的營商手法

- 抱持為社會作貢獻的使命感

- 發展可持續的產品或服務

評審團隊

《香港01》請來專業且在社會上具名望的代表，他們會以持平客觀的準則，挑選出最優秀的企業。

專業評審代表：（排名不分先後）

劉會平 - 香港貿易發展局副總裁

林健鋒 - 香港特別行政區立法會議員

何順文 - 香港恒生大學校長

黃鳳嫺 - 消費者委員會總幹事

《香港01》代表：

編輯團隊

遴選機制

「01企業金勳大獎2023」分為兩部分，首先由《香港01》評審團隊選出傑出企業大獎，並由專業評審團選出「金勳大獎」得主。

第一部分 - 傑出企業大獎：參賽企業需要按照大會評審標準填妥表格，參與獎項評選，每個獎項均會有不多於3間企業參與競逐，並由《香港01》評審團選出一間得獎企業。

第二部分 - 金勳大獎：所有第一部分的得獎企業均會自動入圍競逐「金勳大獎」獎項，由專業評審團選出一間得獎企業。

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