廠商會換屆　新會長盧金榮：激發消費力擴內需　續助港企走出去

香港中華廠商聯合會今日（1日）舉行第43屆會董會就職典禮，新任會長盧金榮致辭時表示，香港經濟在復甦的過程中，仍有不少挑戰，尤其是環球需求是否回暖仍有待觀察。因此「對內」廠商會將繼續為旗下展會和活動注入新元素，激發消費力「擴內需」；「對外」則繼續為有意「走出去」的港企和內地企業聯繫商機，以及招商引資，讓香港新興產業提速發展。



政長官李家超致辭時指出，地緣政治千變萬化，外圍經濟繼續存在變數，香港必須居安思危，全力以赴，確保經濟持續發展。



今年是廠商會90周年，廠商會原會長史立德完成三年任期，在今晚董會就職典禮上，正式交棒予新會長盧金榮。

投放更多資源提升「科技商品化」和「中試轉化」

盧金榮致辭時，感謝歷屆會長為廠商會建立了深厚的根基，並承諾會在未來3年任期裡，發揮好廠商會累積近百年的網絡、經驗和智慧，持續強化服務和引領業界貫徹國家的新發展理念，成為業界的強大後盾和政府施政的重要夥伴。

他又提到，廠商會作為香港工業的重要持份者，將圍繞高增值、智能化、綠色化和品牌化四大方向，推動本地工業轉型革新，而本屆政府對落實「新型工業化」展現了無比決心，廠商會未來將投放更多資源於提升「科技商品化」和「中試轉化」的設施和服務上，讓香港創科和工業雙雙發揮最大效能，為經濟發展增添動力。

李家超：外圍經濟繼續存在變數，香港必須居安思危

主禮嘉賓政長官李家超致辭時表示，剛剛過去的廠商會舉辦工展會丁財兩旺，規模回復疫情前水平，更創下超過10億元生意額，「非常好的成績，同香港一起重拾朝氣，重新活起來、動起來。」他指政府在龍年會大力推動盛事經濟，支持舉辦不同的國際大型盛事，包括國際會議、藝術展覽、體育盛事、娛樂活動等；本地方面，為進一步推動地區經濟，正在全港18區舉辦以「日夜都繽紛」為主題的一連串活動，「我有信心，廠商會與各界聯手舉辦的不同活動，可以和香港的各色盛事發揮相得益彰的效果，加倍帶動本地消費氣氛，提升訪客的良好體驗。」

李家超也特別提到，2023年香港的本地生產總值比前一年實質上升3.2%，去年全年的存款總額亦上升5.1%，達到16.2萬億港元。他指地緣政治千變萬化，外圍經濟繼續存在變數，香港必須居安思危，全力以赴，確保經濟持續發展。我表示，很高興廠商會及其他香港的主要商會，已立刻表態支持政府要盡快就第二十三條立法，很認該會聲明中強調穩定香港社會和營商環境、保護企業權益的「制勝之道」。

廠商會第43屆會董會由114位成員組成，主要成員包括會長盧金榮、常務副會長馬介欽、副會長黃家和、吳國安、梁兆賢、陳家偉、駱百強、施榮恆、莊家彬、黃偉鴻，任期由今年1月1日至2026年12月31日。