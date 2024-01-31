入境處3年拘9裝修黑工　「傢俬直銷工廠」若聘黑工　客或須負刑責

批發及零售界議員邵家輝引述裝修設計業界反映，近年有「傢俬直銷工廠」疑透過聘請非法勞工上門為顧客安裝傢俬以減輕營運成本，問當局打擊行動及顧客是否需承擔法律責任。



保安局回覆稱，疫後裝修及傢俬安裝工程多，導致傢俬直銷工廠僱用非法勞工情況增加，入境處於2021年至2023年期間進行了23次針對裝修相關非法工作，共拘捕12人，包括9名非法勞工和3名僱主。



就顧客法律責任，保安局指一般而言如顧客明知而透過服務提供者僱用非法勞工在其香港處所提供服務，又或沒採取切實可行步驟以確定有關勞工可合法在港工作，有可能因涉嫌協助及教唆他人違反逗留條件或觸犯《入境條例》而遭拘捕及檢控。



邵家輝在立法會提出書面質詢，指有本地裝修設計業界人士反映，近年一些經跨境電商平台及社交平台等渠道招徠顧客的所謂傢俬直銷工廠，透過聘請非法勞工上門為顧客安裝傢俬以減輕營運成本，從而降低貨品售價吸引顧客。邵家輝指，有關做法對本地依循相關法規聘請合法勞工經營的店鋪構成不公平競爭。

保安局回覆指，疫情過後，裝修及傢俬安裝工程變多，導致傢俬直銷工廠僱用非法勞工情況增加，入境處於2021年至2023年期間針對裝修相關非法工作，進行了23次行動，當中近六成行動於疫情後進行，共拘捕12人，其中包括9名非法勞工和3名僱主。

顧客沒採取切實可行步驟確定勞工可合法在港工作或違法

就顧客相關法律責任，保安局指一般而言如顧客明知而透過服務提供者僱用非法勞工在其香港處所提供服務，又或沒有採取一切切實可行的步驟以確定有關勞工是可合法在港工作、例如查閱其身份證便容許有關勞工在其香港處所工作，有可能因涉嫌協助及教唆他人違反逗留條件或觸犯《入境條例》第38AA條而遭拘捕及檢控。

入境處去年拘1304名非法勞工按年增一倍 加強巡查新屋苑

入境處於同期亦就非法勞工行動進行了3,574次行動，共拘捕840名非法勞工和286名僱主。勞工處亦於2021、2022及2023年分别轉介了150、99及123名懷疑非法勞工予相關執法部門跟進。入境處表示，2023年被拘捕的非法勞工數目達1304人，比2022年的886人，增近1倍，被檢控人數達943人，被捕僱用非法勞工的僱主有502人，被檢控的則有109人。

保安局指，各執法部門會繼續密切關注非法勞工活動的罪案趨勢如，發現相關的黑點，例如將近入伙的新屋苑，執法部門會加強巡查及適時主動向住戶宣傳，強調切勿聘用非法勞工進行包括裝修或安裝傢俬等工作。