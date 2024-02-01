ShopBack 2月超級優惠+限定新用戶優惠　多達$230現回贈等你拎

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農曆新年、情人節兩大節日買得盡興

就到農曆新年，買新衣物過年是不少人的指定動作，恰好今年的大年初五亦是情人節，想必各位老公和老婆、男朋友和女朋友都不會兩手空空地約會。更莫講難得有四連假，大家更是難以按捺去旅遊的心。在諸多使費排隊來臨後，大家銀包「大出血」亦是在所難免。

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Samsung最新手機型號S24 Ultra昨日開始發售，透過ShopBack到Samsung網店新客除了可享高達15%現金回贈外，使用指定信用卡更可獲額外高達$2000現金回贈及36個月免息分期，想出新機的你一定不可錯過優惠。

「賞」飛星期二幫你賺住去旅行！

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2月6日優惠：

‧Agoda消費最多20%現金回贈

‧Trip.com購買機票最多4%現金回贈，預約住宿則有最多20%現金回贈

‧Expedia消費最多15%現金回贈，只限晚上8:00至11:59

‧Booking.com消費最多9%現金回贈

2月13日優惠：

‧Agoda消費最多15%現金回贈

‧Trip.com購買機票最多3%現金回贈

‧Booking.com消費最多10%現金回贈

2月20日優惠：

‧Trip.com購買機票最多3%現金回贈，預約住宿則有最多18%現金回贈

‧Agoda消費最多15%現金回贈

‧Booking.com消費最多13%現金回贈

‧Expedia消費最多10.5%現金回贈

2月27日優惠：

‧Agoda消費最多15%現金回贈

‧Booking.com消費最多10%現金回贈

‧Expedia消費最多8.5%現金回贈

‧Hotels.com消費最多5.5%現金回贈

2月29日優惠：

‧Trip.com消費最多15%現金回贈

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