富衛蟬聯10Life年度健康保險公司大獎　奪16項最高5星評級

「上有高堂，下有子女」的「夾世代」作為家中的頂樑柱，同時需要照顧家中老少三代，本身已經夠吃力，隨著人口高齡化，一眾「夾世代」的壓力就更大，若自己或家人不幸患病，負擔就更大。

連續2年獲香港保險比較平台10Life評為「年度健康保險公司」的FWD富衛香港（富衛），就懂得時刻與時並進，設計出創新又多元化的優質保障方案及服務，守護不同年齡層人士的健康。



富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示：「很高興富衛香港獲10Life評選為『年度健康保險公司』，成為全港唯一一間保險公司連續兩年獲此殊榮¹。有賴於富衛團隊的創新思維，我們得以透過以客為先且可靠的保險方案及數碼創新，持續為大眾創造保險新體驗。2024年我們將繼續開拓更多元化的健康保險產品和服務，應援更多客戶及其家人盡情投入生活。」

富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅出席「危疾緻尚保」產品發佈會

得奬健康產品種類廣泛 獲專業人士認可

去年FWD富衛保險慶祝十周年，舉辦了連串精彩活動與大眾一同歡賀。大型保險比較平台10Life最近公布了「10Life 5星保險大獎2024」得獎名單，當中富衛香港成為全港唯一一間保險公司¹ 連續兩年榮膺「年度健康保險公司」，更破紀錄有5款健康保險產品，包括終身危疾、自願醫保（普通房、半私家房和私家房）、高端醫療保險及Top-Up醫療保險等領域，榮獲16項最高評級之5星評級²，算是一份極具份量的生日禮物，亦肯定了對富衛健康保險產品的優勢及傑出表現，領先業界。

富衛香港於「10Life 5星保險大獎2024」連續兩年橫掃多個大獎。

敢於創新求變 以客為先

一直以來，富衛秉持「創造保險新體驗」的願景推出創新易用的保障產品、服務與體驗。為回應市場需要，填補保障缺口，推出可涵蓋長者及精神健康保障，延續家庭保障概念，以應援三代人健康，作「夾世代」的強大後盾。

隨著港人壽命延長³，「夾世代」愈來愈多，需要同時照顧三代人的時間也愈來愈長。根據富衛2022年理賠報告顯示，過去危疾賠償個案中超過一半的被保人為39歲或以下，而2022年身故和危疾賠償金額較2019年疫情前亦分別顯著提升113%和40%，這統計不僅反映危疾年輕化，亦顯示家庭不同年齡層成員的保障需求有增無減，特別是多為經濟支柱的「夾世代」。

有見及此，去年富衛便推出全新的「危疾緻尚保」系列，延續創新家庭保障概念⁴，可為「夾世代」應對突如其來的疾病，並為他們未來可能發生之長者疾病提供危疾保障及支援服務，同時透過自選權益為客戶真正提供涵蓋家庭三代的健康保障。

「10Life 5星保險大獎2024」

終身危疾保險領域5星評級得主：「危疾緻尚保」/ 「危疾緻尚保（升級版）」

疾病分類簡單，只分癌症及非癌症兩大類，加入多項全港首創⁵ 保障權益。



覆蓋170種已定義疾病以至其他未定義疾病，保障最高可逾原有投保額2,080%⁶。



支援亞爾茲默氏症及柏金遜症患者及照顧者



除了危疾權益外，「危疾緻尚保（升級版）」還提供亞爾茲默氏病或柏金遜症的終身年金⁷，另外首創⁵ 照顧者支援權益⁷，在亞爾茲默氏病或柏金遜症之首次確診日期的2年內，可實報實銷照顧者報讀之訓練課程或精神科醫生或臨床心理學家診症費用。

守護全家三代



創新家庭保障「家添守護」，客戶可透過自選權益⁴，即毋須任何健康核保，即可為被保人父母加添癌症、急性心肌梗塞或中風的指定保障，以及為被保人的子女加添68種主要危疾及22種兒童疾病（包括嚴重濕疹、專注力失調及過度活躍症以及自閉症）的危疾權益，為你守護三代人健康，應對未知的將來。

此外，計劃亦涵蓋不孕症治療權益⁵，若被保人經診斷而確定因危疾醫療需要而接受生育治療，亦可獲賠償。

「10Life 5星保險大獎2024」

自願醫保（半私家房）及Top-Up醫療保險領域5星評級得主：

「尊衛您（寰譽版）醫療計劃」

靈活多元化的自願醫保 應援大眾所需

面對突如其來的健康危機，一份靈活且具多元化保障的自願醫保，更是每個人不可或缺的。富衛「尊衛您（寰譽版）醫療計劃」的特色包括：

以實報實銷形式為你全數保障⁸ 入院前至復康階段之一系列住院及手術的醫療費用



不設終身保障限額



提供多項現金保障



客戶可靈活地選擇不同保障地域範圍⁹



提供多項創新的現金保障及兒童發展保障¹⁰'¹¹、額外FWD Care 第三方專業健康支援服務¹⁰'¹²等



設不同自付費選項¹³ 以配合受保人的保障需要及保費預算



交稅季節將至，此計劃符合稅務扣減¹⁴，每名受保人每課稅年度或可就已繳付的保費獲保費扣除額高達8,000港元。

「尊衛您（寰譽版）醫療計劃」不但保障突如其來的醫療費用，更可讓投保者於稅季更輕鬆。

除了創新產品之外，富衛亦配合數碼科技，為客戶帶來更簡便、更快捷及更順暢的保險體驗，例如於FWD網上保險平台推出的「AI尋保」等創新人工智能服務，用戶只需回答7個問題，1分鐘內即可了解自身保險需要。利用科技及大數據協助用戶了解適合自己的保險產品選擇，令網上投保變得簡單快捷及有趣，創造更個人化的網上投保旅程。

業界肯定 屢獲佳績

除蟬聯10Life「年度健康保險公司」大獎之外，富衛於香港保險業聯會舉辦的「香港保險業大獎2023」亦贏得「傑出創意產品/服務大獎 — 健康保障」及囊括全部數碼組別獎項，引證業界對富衛的產品、服務及數碼保險體驗之肯定。

¹ 10Life透過保險公司的公開資料，計算預計平均保障率及作出評分，詳情請參閱10Life網站。資料只是富衛就10Life網站的資料及對其之理解而作出的陳述，富衛並不承擔任何錯誤或遺漏之責任。資料截至2024年1月15日

² 榮獲5星評級的產品包括倍衛您醫療計劃、尊衛您（寰譽版）醫療計劃、至．衛一醫療計劃（優等及標準優越版）、危疾緻尚保系列及危疾應援保/危疾應援保(升級版)。倍衛您醫療計劃（認可產品編號為F00069）、尊衛您（寰譽版）醫療計劃（認可產品編號為F00070）、至．衛一醫療計劃（優等及標準優越版）（認可產品編號為F00067），均為自願醫保靈活計劃，由富衛人壽保險（百慕達）有限公司（於百慕達註冊成立之有限責任公司）（自願醫保的產品提供者註冊編號：00036）承保。上述資料僅供香港地區觀眾參考，並不能詮釋為在香港境外出售、游說購買或提供富衛的保險產品。

³ 香港衛生署健康統計數字：https://www.chp.gov.hk/tc/statistics/data/10/27/111.html

⁴ 家添守護為本計劃下自選權益。

⁵ 於2023年8月31日由富衛與本港主要保險公司之危疾保險所作出的比較，富衛為香港首家保險公司推出延伸重大醫療護理權益、指定危疾之危疾醫療增值權益、智．守衛權益、照顧者支援權益、主要危疾現金權益、不孕症治療權益、延伸身故權益、認知障礙症支援服務、樂活復康服務及家添守護（自選權益）。

⁶ 本計劃之最高合資格保障金額包括多重危疾權益（1300%）、額外保障權益（90%）、指定癌症之額外權益（25%）、重大醫療護理權益（20%）、生活守護權益（400%）、主要危疾現金權益（74%）、不孕症治療權益（10%）、延伸重大醫療護理權益（100%）、指定危疾之危疾醫療增值權益（20%）、恩恤身故權益（10%）及延伸身故權益（35%），並受限於各權益的指定條款及條件。

⁷ 只適用於危疾緻尚保（升級版）。

⁸ 全數保障是指不設分項賠償限額，並為合資格費用及其他費用於扣除餘下的自付費（如有）後的實際金額，及受每年保障限額所 規限。全數保障只適用於指定保障項目，而其他保障項目並不獲全數保障及受限於相關項目的賠償限額。詳情請參閱保障表及保 單條款。

⁹ 富衛有權因受保人的居住地改變而重新核保本條款及保障及調整相關保費。 若居住地有任何改變，請通知富衛相關改變。

¹⁰ 此保障/服務為自選性質，並不屬於自願醫保認可產品 - 尊衛您（寰譽版）醫療計劃的條款及保障（認可產品編號：F00070）。您有權 選擇拒絕此保障/服務。若您不希望獲得此免費額外保障/服務，請透過書面通知富衛。

¹¹ 若本保單自保單生效日起連續生效滿5個保單年度，及於緊接此5年期間的下一個保單年度，受保人進行任何兒童發展活動，富衛 將賠償該兒童發展活動的實際開支1次。本保障將每連續5個保單年度支付1次，並直至受保人年滿25歲(實際年齡）。任何未使用的 保障會被取消，以及不能被轉移或退還現金。 「兒童發展活動」指以下任何一項活動： (a) 兒童發展評估； (b) 訓練治療；或 (c) 健康檢查。 有關詳細資料，請參閱保單條款之批註 ‒ 嬰兒之特別保障、樂活復康服務（適用於中風）及兒童發展保障第一部分第3節。

¹² 臻一尊貴優才管理團隊、第二醫療意見服務、國際 SOS 24小時環球支援服務及樂活復康服務（適用於中風）由第三方服務供應商 提供並不保證續訂。富衛並不會就他們所提供的醫療諮詢、意見、服務或治療之行為、疏忽或遺漏承擔責任。富衛保留修改、暫停 或終止服務的權利，不作另行通知。服務詳情請參閱附加之富衛專業健康支援服務小冊子。

¹³ 自付費是指在富衛賠償餘下的合資格費用或費用前，保單持有人在毎個保單年度必須分擔的定額合資格費用或費用。

¹⁴ 如您是香港納稅人，並為自己及指明親屬投保，您就每名受保人每課稅年度或可就您已繳付的保費享獲免稅額高達8,000港元。稅務扣減受限於香港特別行政區稅務局（「稅務局」）不時的最新政策及條例。就任何稅務建議，請參閱稅務局（www.ird.gov.hk/chi/）及自願醫保計劃的網頁（www.vhis.gov.hk/tc/），或直接聯絡稅務局。富衛及其中介人不會提供任何稅務建議。如有疑問，您應諮詢專業稅務顧問。

上述產品由富衛人壽保險（百慕達）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）（「富衛」）承保。上述產品資料不包括保單的完整條款及受相關計劃之條款及細則約束，有關上述產品特點、保障權益及完整之條款、不保事項及主要產品風險詳情，請參閱富衛網站、相關產品小冊子及保單條款。本文章由FWD富衛保險贊助及提供。

（資料及相片由客戶提供）