大澳文物酒店開放日　探索百年古蹟　細味水鄉風情

蝦醬、海味、棚屋、紅樹林，自然美景、歷史傳統與人文交織，令大澳保存獨有的漁村風貌。除了以上大眾熟知的大澳特產及景色之外，大澳還有一座獲古物諮詢委員會評為二級歷史建築、由舊大澳警署活化而成的大澳文物酒店。大澳文物酒店將於今年2月17日至18日舉行年度開放日，屆時市民可以親身探索這座有120年歷史的建築。



由舊警署活化保育成國際認可古蹟酒店 導賞百年建築

坐落於大澳石仔埗街渡輪碼頭旁山丘上的大澳文物酒店，前身為舊大澳警署，於1902年建成，當時主要功能為打撃附近海域出沒的海盜。這座見證香港百年歷史的殖民地風格建築融合中西建築元素，於2009年獲納入政府第1期「活化歷史建築伙伴計劃」成為其中一個項目，同年被古物諮詢委員會評為二級歷史建築，及後經活化成為大澳文物酒店。酒店經復修保留珍貴古蹟建築特色，於2012 年3月開業，提供9間雅致舒適客房、文物探知中心及玻璃屋頂餐廳Tai O Lookout。2013年，酒店更獲頒聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎優異項目獎，是香港首家獲獎酒店，以及獲世界旅遊獎（World Travel Awards™）選為2016 年亞洲領先文物保育酒店。

聳立於大澳石仔埗街渡輪碼頭旁山丘上的大澳文物酒店，外觀典雅，吸晴又IG-able！

酒店開業12年來一直以非牟利機構社會企業模式營運，並提供免費導賞團予本地和海外旅客、慈善團體等，亦會舉辦年度開放日予公眾參觀，屆時酒店包括9間雅致客房都會開放讓公眾一探這座百年古蹟，提升公眾對保育歷史建築的認識。今年的開放日訂於2024年2月17日及18日！為讓公眾更深入了解歷史建築保育及活化，酒店邀請近30位完成活現香港（Walk in Hong Kong）培訓的青年大使擔任導賞員，講解酒店身處的前身舊大澳警署歷史掌故和導覽。另外，還有更多精彩活動於開放日等大眾參加！

充滿幹勁和熱枕的青年導賞員將帶領「大澳文物酒店導賞團」，講述前身為舊大澳警署的歷史掌故，分享歷史建築保育。

大澳文物酒店融合中西建築元素，包括中式瓦屋頂、木製平開窗、花崗岩石階及法式落地雙扇玻璃門等，盡展古典優雅的韻味。

大澳文物酒店內的文物探知中心由報案室和羈留室改建而成。

玻璃屋頂餐廳 Tai O Lookout外保留原有的天台看守塔，盡享翠綠樹林及南中國海優美景致。

大澳蝦醬豬扒包配薯條 餐廳以大澳當地食材入饌，提供富大澳特色的餐飲。

與大澳居民攜手 展現獨有IG-able文化藝術

酒店以非牟利社會企業形式營運，盈餘用於建築保育、推廣生態環保旅遊及支持大澳社區。酒店不但專注歷史建築保育，同時亦著重聯繫大澳社區，與當地居民建立互助關係，逾半數員工是大澳或大嶼山地區居民。此外，酒店與當地藝術家及機構合作承傳大澳的傳統、文化及藝術。

為迎接甲辰龍年，酒店與大澳藝術家黃志泉先生，聯同逾120位大澳中、小學生、長者和酒店義工攜手創作極富漁村特色及新春節日氣氛的公共藝術裝置《鼓舞龍騰》。此絢麗奪目而且充滿祝福寓意的作品由168個手繪中國鼓組裝而成，不但是新春打卡點，同時藉作品向各大澳及全港市民送上節日祝福。

新春節日氣氛的公共藝術裝置《鼓舞龍騰》

以大澳漁船為主題的《漁舟慶豐年》

用18 個色彩奪目的燈籠設計而成的《花燈迎春》

以大澳漁船為主題的《漁舟慶豐年》是另一個不可錯過的打卡點！大家更可以穿上漁夫斗笠帽及鳳冠霞帔等盡情打卡，感受大澳水鄉漁民及婚俗傳統。花燈亦是大澳特色之一，過年又怎少得了它！在《花燈迎春》，大家就可以與18 個色彩奪目的燈籠，以大澳海岸美景為背景放上IG打卡！

重塑大澳水鄉傳統 傳承民間風俗

昔日，以人力搖櫓驅動的大澳傳統舢舨是大澳水鄉居民及漁民用以捕魚及穿梭河涌的主要交通工具。除了打卡熱點外，今年酒店開放日更首次與大澳文化協會合辦「搖櫓舢舨水鄉遊」，重塑昔日水鄉遊涌！活動將於2月18日 （星期日）舉行，每節約45分鐘，遊客不但可以乘坐傳統木製舢舨縱橫水道，更可以參觀大澳漁家影像館，欣賞紀錄影片「嶼舟漁鄉」認識傳統木製舢舨製作過程，以及一睹大澳三利船廠用以製作舢舨的傳統工具，然後登上由原居民搖櫓的舢舨遊涌，細味水鄉風情。

搖櫓舢舨是大澳傳統特色之一。

走進歷史悠久大澳漁村的美麗夜景，感受純樸情味，遠離繁囂。

開放日優惠 立即登記

現凡登記及參加大澳文物酒店開放日導賞團的朋友，於活動後可獲贈大澳文物酒店港幣$200酒店住宿禮券，首500位網上登記更可額外獲贈精美禮品*。另外，在活動期間惠顧Tai O Lookout更可獲得大澳文物酒店之港幣$50餐飲禮券，於下次惠顧時使用。對歷史建築、文化古蹟及大澳歷史有興趣的朋友，不容錯過，活動名額有限，現在就立即登記！

大澳文物酒店導賞團時間︰

2024年2月17日（星期六）

下午12:30 – 下午1:30

下午2:00 –下午3:00

下午3:15 –下午4:15

下午4:30 –下午5:30

2024年2月18日（星期日）

上午11:00 – 中午12:00

下午12:30 –下午1:30

下午2:00 –下午3:00

下午3:15 –下午4:15

下午4:30 –下午5:00

名額：每節120人，每節約20分鐘。（先到先得，額滿即止）

集合地點：大澳文物酒店

詳情及報名：https://www.taioheritagehotel.com/tc/hotel-open-house/

*數量有限，送完即止。

#活動附設相關條款及細則。

大澳文物酒店

地址︰香港大嶼山大澳石仔埗街

查詢︰2985 8383

網址︰www.taioheritagehotel.com

香港特別行政區政府發展局活化歷史建築夥伴計劃之一

Facebook / IG︰taioheritagehotel

（資料及相片由客戶提供）