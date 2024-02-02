綠色運輸｜九巴助阿布扎比市交通轉型　服務營運與綠色發展獲肯定

早前阿布扎比市政交通部門舉辦了「綠色出行論壇」，目的是希望加強當地可持續交通系統，論壇所制定的計劃提及，於2030年將阿布扎比島打造成一個使用可持續能源替代品的綠色區域，到2050年實現全方位轉型，電動公共交通成為其中一個發展重點。當中作為合作夥伴的載通國際控股有限公司（「載通」）宣佈，與阿拉伯聯合酋長國阿布扎比綜合交通中心簽署合作意向書，協助當地公共交通轉型，推動及參與當地綠色運輸發展，配合國家「一帶一路」建設。



將九巴營辦經驗 融入協助阿布扎比交通轉型

載通旗下的九巴作為香港最大巴士服務營辦商，為港人提供超過90年的服務。最近載通代表和阿布扎比綜合交通中心代表在深圳簽署了合作意向書，協助當地進行公共交通的轉型，包括多元化出行方式、智慧出行、綠色運輸、數字管理和卓越服務等，作為載通旗下的公司，九巴在公共交通的豐富經驗，相信有利雙方共同把握機遇。

阿布扎比市政交通局代表團早前到訪九龍灣九巴車廠，了解九巴日常運作及電動巴士發展。

配合國家「一帶一路」助阿聯酋公共交通轉型

阿布扎比市政交通局的代表團亦曾到訪九巴，就公共巴士服務的營運模式和可持續發展進行了深入交流。九巴董事總經理李澤昌隨後受邀請，到阿布扎比政府舉辦的綠色交通論壇擔任主講嘉賓，就九巴於運營管理、業務可持續發展、推動綠色交通以及深圳巴士集團在巴士和的士電動化方面的經驗作出分享。雙方在公共交通運輸方面進行了深入交流和探討，最終促成了這次合作。

載通董事總經理李澤昌早前應邀到阿布扎比出席當地政府交通部門舉辦的綠色運輸論壇，並擔任主講嘉賓，分享九巴在營運管理、維持業務可持續發展、推動綠色運輸的經驗。

這次合作將從政策層面、經營理念、人才培訓、創新科技、硬件配套和採購等多個方面幫助阿聯酋推動公共交通的轉型。載通與阿布扎比市政交通局轄下的綜合交通中心合作，有利於雙方共同抓住機遇，推動「一帶一路」的發展。

（左起）載通國際業務總監廖茗鈺、載通財務總監梁祖德、阿聯酋阿布扎比市政交通局主席 H.E. Mohammed Ali Al Shorafa、阿聯酋綜合交通中心總幹事 H.E. Abdulla Al Marzooqi日前出席簽署合作意向書的儀式。

（資料及相片由KMB提供）