「滙豐營商新動力2023」獎勵計劃 與商界攜手實踐可持續發展

近年環境、社會及管治（ESG）和可持續發展目標（SDGs）是眾多企業的新發展方向，不少中小企或初創企業都致力提升其營運的可持續發展。「滙豐營商新動力」獎勵計劃以中小企為對象，透過表揚在ESG和SDGs表現卓越的企業，為本地企業樹立榜樣。2023年度獎勵計劃的頒獎禮已於1月31日圓滿舉行，各獎項得主順利誕生。



三聯合國目標成「滙豐營商新動力2023」主題

滙豐於2004年成立「滙豐營商新動力」獎勵計劃，旨在推動中小企認識社會及環境可持續發展理念，並將相關元素應用於日常營運當中，從而增強競爭力和生產力。計劃夥伴機構包括香港社會服務聯會、商界環保協會有限公司，以及香港大學公民社會與治理研究中心永續坊。

「滙豐營商新動力2023」以三項聯合國可持續發展目標為主題，分別是「目標5：性別平等」、「目標7：經濟適用的清潔能源」以及「目標17：促進目標實現的夥伴關係」。今年的獎勵計劃設有兩個獎項組別：可持續發展目標奬，旨在表揚中小企落實符合選定可持續發展目標主題的卓越措施；環境、社會及管治獎，評估中小企在環境、社會及管治各方面的表現。

滙豐香港工商金融常務總監兼中小企業主管王海珍及香港特別行政區政府商務及經濟發展局副局長陳百里博士，JP於頒獎禮上合照。

陳百里副局長及王海珍女士樂見中小企為環境出一分力

頒獎禮於1月31日假滙豐總行大廈舉行，由商務及經濟發展局副局長陳百里博士，JP及滙豐香港工商金融常務總監兼中小企業主管王海珍女士擔任主禮嘉賓。各行各業近年積極向ESG和SDGs方面發展，陳副局長對此喜言：「政府樂見中小企升級轉型，積極將ESG概念融入業務發展，除了對整體資產市場具提振作用，亦有助推動更多中小企實踐可持續營運，達至2050年香港實現碳中和。政府將積極配對大灣區及國際綠色項目，鼓勵中小企把握機遇發展與可持續發展目標相關項目，落實共融和環保措施配合業界發展。」

香港特別行政區政府商務及經濟發展局副局長陳百里博士，JP在頒獎禮上致辭。

滙豐香港工商金融常務總監兼中小企業主管王海珍在頒獎禮上致辭。

王女士致辭時亦表示：「滙豐作為中小企的緊密夥伴，早在2004年可持續發展概念還未有普及前，已積極透過『滙豐營商新動力』等不同項目協助企業掌握相關資訊，計劃成立至今19年，已吸引超過5,800家企業參與。近年，愈來愈多初創及中小企投入可持續發展，特別在針對氣候變化的議題上，積極研發有助減碳的嶄新科技。隨著大灣區綠色生態圈漸趨成熟，我們將繼續透過更多元化的可持續金融方案，以及其他超越一般銀行服務的支援，幫助中小企把握更多機遇。」

可持續發展目標獎目標5及目標7分別設金、銀、銅獎

獲得「滙豐營商新動力2023」可持續發展目標獎「目標5：性別平等」金獎的日本命力健康食品有限公司致力於促進平等機會，消除與性別、殘疾、種族等相關的騷擾和歧視。透過實施以員工為導向的友善措施，創造具彈性及共融的工作環境，並提供培訓支援員工職業發展。其中包括開拓新職位予基層婦女及為其子女提供免費托管及功課輔導服務；亦支持前線女性健康顧問員工考取資歷架構進修學習。

而銀獎得主潤晉設計及建築有限公司提倡為少數族裔女性提供就業機會，透過提供與工程領域相關的安全和技術培訓，協助她們獲得相應資格。銅獎得主潛水歷險會有限公司則鼓勵女性教練積極參與潛水教育，並安排女潛水教官主理不同潛水課程，創造性別友善運動環境，促進該行業內的性別平等。

至於「目標7：經濟適用的清潔能源」金獎得主是中港城物業管理有限公司。中港城於2022與Widex Solar合作，於天台安裝超過1,140塊太陽能板，相等於5個籃球場的面積。中港城亦與香港蜆殼（Shell Hong Kong Limited） 和希路能源（Halo Energy）合作，在停車場設置44台電動車充電設備，並鼓勵電動車車主使用，成功令這棟高樓齡大廈能負荷電動車充電的供電需求，更成為全港最大的中速充電站。銀獎得主領先工業國際有限公司於2023年引入新的測試儀，由依靠技術人員手動設定運行參數的傳統吸附式乾燥機，轉換成自動控制運行參數、能有效減少能源消耗及人力資源監控需求的設備。銅獎則由啟勝管理服務有限公司—環球貿易廣場奪得，公司透過使用不同監控系統如建築資訊模型（BIM）和物聯網（IoT）以辨識節能機會（EMO），並與香港理工大學合作試驗不同節能方案，以減少能源使用及提高能源效率，達致淨零碳排放的最終目標。

可持續發展目標奬「目標5：性別平等」金獎得主：日本命力健康食品有限公司 (中) 及「目標7：經濟適用的清潔能源」金獎得主：中港城物業管理有限公司 (左) 於頒獎禮上分享得獎項目的成功要素。

（資料及相片由客戶提供）