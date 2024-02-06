農曆年可減抄牌力度？　蕭澤頤：或酌情處理　但須顧及道路安全

農曆新年將至，以往坊間流傳「過年唔抄牌」之說近年已證明是流言。警務處處長蕭澤頤今日（6日）舉行警隊年結記者會，他稱2023年違泊抄牌數字其實較2022年下跌一成，警方需在顧及道路安全下才會運會酌情權，但絕不會因應個別活動如夜繽紛等，一刀切不抄牌。他重申警隊或許會在農曆新年作出平衡，如有可能會酌情處理交通執法工作。



警方近年積極向違泊車輛發定額罰款。(警方圖片)

警隊今日舉行年結記者會，被問到農曆年及夜繽紛可否減少抄牌力度，蕭澤頤表示，明白市民一定要不願意被抄牌，但道路安全是警務處長首要行動項目之一，有責任改變市民違泊行為，及減低交通意外傷亡，「事實上好多人問過，不斷炒牌係咪要一年比一年多？我想同大家講，喺2023年違泊抄牌數字比2022年跌10.4%。」

警務處處長蕭澤頤。（夏家朗攝）

+ 2

「如果我講夜繽紛唔抄牌，只會引致更多人違泊」

他稱，留意到有市民反映參與夜繽紛被抄牌，警隊的確有特殊情況可以運用酌情權，但必須顧及道路使用者安全，絕不能因應個別日子或活動而一刀切，「好似夜繽紛等，如果我咁講『警方一定唔抄牌』，大家想像到，會有破窗效應，只會引致更多人違泊，有兩行三行泊車。」而且，警方難以界定違泊人士是否真正參與夜繽紛，「需要衡量，係咪成個區唔做交通執法？大家都唔希望警方咁草率。」

蕭澤頤重申，警隊或許會在特別日子，例如農曆新年作出平衡，如有可能會酌情處理交通執法工作，重申「所有駕駛者要盡市民責任，如果亂咁泊車可能令無辜市民受傷或死亡」。