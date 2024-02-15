香港室內空氣質素有幾差？Dyson研究指全年有8個月差過室外空氣！

不少港人一到冬天就鼻敏感發作，並認為是冬季室外空氣污染嚴重。然而，除了室外空氣質素外，室內空氣質素同樣重要，甚至後者情況之差或是大家未曾想像過。Dyson早前收集其全球逾250萬部空氣清新機的數據，公布首個全球空氣質素調查，其中香港全年有8個月的室內PM 2.5水平比室外高，而且全年12個月的室內PM 2.5水平全數高於世衛標準，是大家不能忽視的問題之一！



Dyson收集空氣清新機資料 研究室內空氣污染

香港的室外空氣質素一直是港人關注的重點之一，特別一到冬天，不少港人的鼻敏感又再發作，相信「室外空氣污染嚴重」是大家詬病的原因之一。只不過，大部分港人每天留在室內的時間遠比室外多，又有否留意自己身處的室內空氣質素如何呢？

Dyson向來視解決大眾生活中被忽視的問題為己任，其空氣清新機有效改善室內空氣質素，一直廣受歡迎。品牌早前從旗下全球逾250萬部連接到應用程式的空氣清新機，收集超過5,000億個數據點，分析全球城市和國家的室內空氣質素概況，希望提升大眾對室內空氣污染的認知和意識。

香港全年12個月都超標！

今次的調查聚焦於微細懸浮粒子（PM 2.5），以及揮發性有機化合物（VOC）兩種污染物。前者是指直徑小至2.5微米的粒子，是肉眼看不見而容易被吸入的顆粒，來源包括燃氣煮食、寵物皮屑和灰塵等等；後者則包括苯和甲醛在內的氣體污染物，來自清潔及燃氣煮食等活動，以及除臭劑、體香噴霧、蠟燭、家具和室內陳設品等物品。

其中，香港全年不但有8個月的室內PM 2.5水平比室外高，全年12個月的室內水平更是全數高於世衛標準，而在全年每月平均水平方面，室內亦比室外高8%。縱觀全球，有6成城市的室內PM 2.5水平高於室外，當中印度德里的月均69.29微克/立方米是全球室內PM 2.5水平之最，而香港則以19.95微克/立方米成為全球第10高的城市。

香港以19.95微克/立方米成為全球月均室內PM 2.5水平第10高的城市。

旱季室內污染勁過雨季 1月成全年之最

上文提到港人一到冬天就鼻敏感發作，除了室外空氣質素外，調查反映室內空氣同樣是禍根之一，事關香港1月的室內PM 2.5水平為全年最高，達到26微克/立方米，超過世衛標準5倍以上！這個數字更是由1月開始高企4月，亦比同時期其他城市的水平高，直至夏季才下降至11至12微克/立方米。可見旱季的室內污染水平明顯比雨季更高，就算踏入2月亦不能掉以輕心。

香港全年12個月的室內PM 2.5水平均高於世衛標準，其中一月則是全年最高，達到26微克/立方米，超過世衛標準5倍以上！

教授望透過調查提高大眾關注

倫敦大學學院深切治療藥物主席兼Dyson科學顧問委員會主席Hugh Montgomery教授表示，今次Dyson公布室內空氣質素調查，旨在提高大眾對相關方面的認識和關注：「我們普遍認為空氣污染屬於是室外或路邊的問題，而今次研究結果反映全球各地家居的真實空氣污染程度，協助我們了解每日、每月和季節性的污染趨勢，產生長遠的正面影響。」教授最後亦呼籲道：「了解我們生活中的污染，是減少接觸污染的第一步！」

（資料及相片由客戶提供）